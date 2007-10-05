Частина НУ-НС підтримує ідею широкої коаліції?

Всі відповідальні політичні сили мають підтримати Президента України Віктора ЮЩЕНКА в його прагненні об’єднати країну, не допустити появи нових ліній розриву після проведених виборів.

Як повідомляється на сайті блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, таке переконання висловив лідер Української народної партії, що входить до НУ-НС, Юрія КОСТЕНКА,

Ю.КОСТЕНКО вважає, що після проведення позачергових виборів до Верховної Ради країна одержала унікальний шанс подолати внутрішні протиріччя і зміцнити свою єдність.

“Майбутнє України визначить здатність політиків втілити цю можливість. Все залежить від того, наскільки проголошена політична відповідальність буде реалізована в конкретних діях. Нині як ніколи важливо пригасити власні амбіції, забути про швидкоплинну політичну кон’юнктуру та дрібнопартійні інтереси. Необхідно діяти на перспективу суспільства і держави”, - сказав він.

Ю.КОСТЕНКО закликав політиків до спільної роботи на благо народу. На його думку, у Верховній Раді VI скликання має бути утворена така більшість, яка відображала б інтереси і сподівання усіх людей – від Заходу до Сходу, з Півночі до Півдня. “Такий підхід випливає з реалій, які склалися за підсумками виборів. Це логіка, продиктована державним інтересом”, - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Він вважає, що треба показати “українському народові і всьому світові, що для українських політиків єдність, соборність їхньої держави – непорушна цінність”. “Це – найміцніший фундамент майбутнього розвитку нашої країни. Це буде також добрим сигналом для світової спільноти про те, що Україна подолала поділ за партійно-регіональною ознакою”, - додав лідер УНП.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня у своїй заяві щодо формування коаліції Президент В.ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.