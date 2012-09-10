Опозиція оскаржить у Європі відмову в розгляді позову Яценюка проти Януковича

Об’єднана опозиція планує звернутися до європейських інстанцій щодо оскарження протиправних дій представників судової влади в Україні, зокрема щодо справи про відмову розгляду позову Арсенія Яценюка проти Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні керівник юридичного департаменту штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Павло Петренко.

«Ми розглядаємо зараз можливість звернення до відповідних європейських інстанцій щодо оскарження протиправних дій представників судової влади в Україні», - сказав П.Петренко.

Зокрема він зауважив, що мова іде про порушення українськими судами права на справедливий суд. Крім того, П.Петренко повідомив, що опозиція також розглядає і інші можливі юридичні варіанти для того, аби був відкритий шлях звернутися до Європейського суду з прав людини. «Суд зараз займається фактично маніпулюванням. Вони повернули позов без розгляду. Нібито ми можемо повторно звернутися… Зараз всі ці речі вивчаються, і ми знайдемо правильну юридичну відповідь – або повторний позов, або іншим способом відреагуємо на дії судді», - сказав П.Петренко. Він також запевнив, що Об’єднана опозиція забере з Вищого адмінсуду коробки з підписами громадян, які були долучені до позову А.Яценюка проти В.Януковича. «Ми заберемо всі заяви, бо це не мотлох. Ми ці заяви заберемо і вони будуть долучені до роботи тимчасової слідчої комісії, яка буде створена в новому парламенті по імпічменту Президента», - сказав він.

По завершенню мітингу представники опозиції забрали з суду коробки з відповідними підписами.

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк 20 серпня звернувся до Вищого адміністративного суду України з адміністративним позовом до Президента України про визнання його дій протиправними.

23 серпня ВАСУ своєю ухвалою залишив позовну заяву без руху, вказавши на її невідповідність положенням статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України та надав строк для усунення зазначених в ухвалі суду недоліків до 7 вересня 2012 року.

6 вересня А.Яценюк подав до Вищого адмінсуду додаткове пояснення до адміністративного позову про визнання дій Президента України протиправними.

7 вересня ВАСУ повернув голові ради Об’єднаної опозиції Арсенію Яценюку його позов щодо визнання протиправними дії Президента В.Януковича.