ВАСУ повернув Яценюку позов проти Януковича і просить забрати 200 коробок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

"Сьогодні, 7 вересня суддя ВАСУ Олексієнко М.М. виніс ухвалу, якою позовну заяву Яценюка А.П. до Президента України про визнання дій протиправними повернув позивачу. Як зазначається в ухвалі суду, у поданій заяві не викладено обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та не надано доказів на підтвердження цих обставин", - повідомили у прес-службі.

Прес-служба ВАСУ також закликала зацікавлених осіб організувати транспортування з приміщення суду коробок із заявами українців, які вирішили приєднатися до справи за позовом А.Яценюка до Президента України. "У Вищому адміністративному суді України переймаються належним збереженням заяв громадян", - йдеться у заяві прес-служби суду.

У заяві зазначається, що у четвер, 6 вересня, до ВАСУ надійшло понад 200 коробок з заявами громадян України, в яких висловлюється прохання долучити їх до участі у справі за позовом А.Яценюка про визнання дій В.Януковича протиправними, у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

"Коробки із заявами розвантажили у холі під’їзду №1 Вищого адміністративного суду України, зваливши їх біля вхідних дверей. Жодних супровідних документів до наданих коробок із заявами або описів вмісту коробок не надавалося. В ніч з шостого на сьоме вересня коробки залишалися стояти у холі суду", - повідомляє прес-служба ВАСУ.

У прес-службі наголосили, що з юридичної точки зору Вищий адміністративний суд України не може взяти на себе відповідальність за збереження коробок з заявами, оскільки офіційно ці документи не були ані долучені до справи, ані навіть зареєстровані канцелярією суду.

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк 20 серпня звернувся до Вищого адміністративного суду України з адміністративним позовом до Президента України про визнання його дій протиправними.

23 серпня ВАСУ своєю ухвалою залишив позовну заяву без руху, вказавши на її невідповідність положенням статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України та надав строк для усунення зазначених в ухвалі суду недоліків до 7 вересня 2012 року.

6 вересня А.Яценюк подав до Вищого адмінсуду додаткове пояснення до адміністративного позову про визнання дій Президента України протиправними.