У Кличка скаржаться, що регіонали масово відбирають у них бігборди

В партії вважають, що до цього причетна місцева влада і представники Партії регіонів, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Так, на Закарпатті на трасі Київ-Чоп у селах Розівка та Холмок представники Партії регіонів самовільно захопили 5 бігбордів, які до 26 жовтня орендовано і проплачено «УДАРом». Без дозвільних документів, з порушенням законодавства про передвиборчу агітацію невідомі особи заклеїли плакати Віталія Кличка власною агітпродукцією. Кандидат у депутати від «УДАРу» по 68 виборчому округу Ростислав Буланов викликав міліцію. За фактом правопорушення правоохоронці склали протокол. Юристи «УДАРу» готують позов до суду про завдання матеріальної шкоди та перешкоджання передвиборчої агітації.

В «УДАРі» також наголошують, що по всій Україні рекламні агенції, які уклали угоди з партією на розміщення зовнішньої реклами, скаржаться на тиск місцевої влади.

Так, у Запорізькій області власникам рекламних конструкцій телефонують обласні та місцеві чиновники і в агресивній формі вимагають зняти рекламу, погрожуючи, що не подовжать дію дозволів на щити.

Двом агенціям після появи рекламних плакатів, де Віталій Кличко обіцяє люстрацію влади та боротьбу з корупцією, без будь-яких пояснень демонтували рекламні щити й вивезли їх у невідомому напрямку. Такі ж випадки зафіксовано і в Одеській області.

Інформацію про всі подібні випадки в «УДАРі» відслідковують та направляють відповідні звернення до правоохоронних органів, зазначили у прес-службі.