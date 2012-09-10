Шевченко викликав Кличка на дебати

12:45, 10 вересня 2012
Політика
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Другий номер виборчого списку Партії Наталії Королевської пропонує політичні дебати.

Віталій Кличко і Андрій Шевченко під час благодійного аукціону у Києві. 29 березня

Футболіст Андрій Шевченко (2-ий номер у списку партії Королевської) пропонує боксеру, лідеру партії «Удар» Віталію Кличку провести політичні дебати між командами партій "Україна - Вперед!" Та "Удар" про майбутнє країни.

Про це Шевченко заявив в ефірі програми "Великий футбол", повідомляє прес-служба партії "Україна - Вперед!".

Андрій Шевченко привітав Віталія Кличка з перемогою в останньому бою, побажав йому успіхів у спорті й політиці, та запропонував зустрітися на дебатах. "Вітаю Віталія. Він молодець, удачі йому в спорті і політиці. Так уже склалося, що ми в різних партіях, тому пропоную, щоб найближчим часом наші команди зустрілися на політичних дебатах та обговорили питання майбутнього України", - сказав він.

Відповідаючи на запитання ведучих про причини приєднання до Партії Наталії Королевської "Україна - Вперед!" і початку політичної кар'єри, Андрій Шевченко зазначив, що як спортсмен, він зробив усе можливе для України. Тепер же хоче продовжити цей шлях вже як політик.

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