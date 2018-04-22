Черновецього налякали мухи Пінчука

Віктор Пінчук вчора у своєму Арт-центрі офіційно відкрив суперсучасну виставку Reflection – найвідоміших і найскандальніших митців світу, – з усіма належними почестями та з відповідним бомондом.

У зв’язку з цією подією було перекрито пів-Хрещатика (центр знаходиться в “Арені” на Бессарабці).

Спочатку гості зібралися біля ринку перед Арт-центром послухати вітальне слово господаря та подивитися на шоу, про яке вже кілька днів говорили в пресі.

Тим часом на великому екрані транслювалися масштабні пожежі. Пінчук нагадав присутнім, що PinchukArtCentre працює вже другий рік, і все починалося саме з вогню. У цей момент будівля, де розташовано центр, “запалала” (звісно, вогонь було зімітовано за допомогою сучасної техніки) під супровід композиції Ріхарда Вагнера «Політ Валькірії».

VIP-гості заохали: «Як гарно! Як чудово!» Мер Києва Леонід Черновецький туманно усміхався, а міністр культури і туризму Юрій Богуцький насупив брови...

Щойно дійство закінчилося, Черновецький поспішив оглядати витвори мистецтва, за ним – попрямував міністр культури…

Першою експозицією, біля якої зупинився столичний мер, виявилися «Ігри розуму» українця Іллі Чічкана та російських «Синіх носів»… Посмішка на його вустах стала нагадувати гримасу... До портрета Фрейда автори “Ігор розуму” приставили тенісний столик (такий творчий задум). Черновецькому запропонували пограти з великим психіатром у теніс, але мер відмовився, сказав, що «надто його поважає».

У нього намагалися довідатися про враження від виставки. Та, схоже, у нього їх не було чи, можливо, він був настільки вражений, що просто мовчав. Щоправда, врешті зізнався: «Усе дуже весело».

Я меру запропонувала оглянути експозицію Демієна Херста «Ракові хроніки / Ісус та учні». Експозиція складається з бичачих голів, які символізують апостолів, та картин, викладених із мух. «Хочу почути Вашу думку», – кажу йому. Трішки розповіла, що це все означає. Він уважно вислухав, хотів навіть помацати комах, проте я його застерегла, сказавши, що вони справжні. Черновецький відсмикнув руку. Нарешті мер сформулював свої враження:

– Ці мухи в мене ніяких асоціацій ні з раком, ні з будь-чим іншим не викликають. Це просто якась біомаса.

Після цієї експозиції Черновецькому не захотілося продовжувати екскурсію. Він розвернувся і пішов геть…

А ось міністр культури залишився, але якихось особливих вражень не висловлював, лише повторював, що йому все подобається.

Найочікуванішою подією вечора була презентація фотографії німецького фотохудожника Андреаса Гурскі «Кличко». На цю подію завітали самі брати Клички, був тут також і автор роботи.

За словами Віталія Кличка, йому найбільше сподобалася скульптура Демієна Херста «Святий Варфоломій, витончений біль» (у металі закарбовано момент, коли святий здер ножицями із себе шкіру).

– Це одна з найкращих робіт, – сказав боксер, – я просто не знаю як це можна було зробити... Це і не лиття, і не пресформа. Я шокований, це щось надзвичайне…

На фото «Кличко», розміром 207 на 277 см, зображено бій Володимира Кличка з Акселем Шульцем 1999 року в Німеччині.

Знімок вражає своїми розмірами – навіть самих Кличків, – і, як каже Володимир, на ньому можна побачити все…

– Я на цьому фото побачив багато знайомих… Якщо придивитися, тут можна побачити навіть те, що в кого лежить у порт-мане, і як хто позіхає.

Але найбільше молодший з братів захоплюється самим Віктором Пінчуком:

– Мені найбільше подобається бажання Пінчука представити світове мистецтво тут, у центрі Києва, хоча це було непросто... Він це зробив, він знайшов кошти...

Сам Віктор Пінчук не приховував своєї радості від вечора, був надзвичайно люб’язний, намагався поспілкуватися з кожним, хто до нього підходив…

Близько десятої вечора на виставці з’явився французький модельєр Пако Рабан зі своєю українською пасією, молодою дизайнеркою Веронікою Жанві, яку одягнув у чорне плаття з металом… З цією парою олігарх ще не був знайомий, знайомство відбулося на очах у відвідувачів. Рабан вручив Пінчуку запрошення на вечір Вероніки, який на днях відбудеться в “Арені”, той пообіцяв прийти й побажав їй успіху.

Дружина Пінчука, дочка Леоніда Кучми, Олена Франчук тим часом весело щебетала з іноземцями англійською мовою. Біля неї крутилася її подруга, народна артистка України Наталя Могилевська. Співачка прийшла на Reflection з вельми напудреним обличчям, у темних окулярах від сонця й щільно прилизаним волоссям.

– Мені на цій виставці нічого не подобається, – поділилася вона з кореспондентом УНІАН. – Щось навіть обурило, а щось здалося вторинним і просто нецікавим… Я таке вже бачила, бо багато подорожую по світу. Але я в захопленні від того, що робить ця пара – Віктор і Лєна. Вони приносять в Україну різну культуру, і це найголовніше. Великий їм уклін!

Оксана Климончук

Фото Вольдемара Горлушка