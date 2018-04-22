Пінчук привіз до Києва коров’ячі голови, що символізують апостолів
У четвер у своєму Арт-центрі олігарх Віктор Пінчук представив роботи найвідоміших митців сучасного мистецтва... Один з митців має ферму, де розводить мух, із яких виклеює образи...
У четвер у PinchukArtCentre неофіційно відкрилася виставка робіт найвідоміших митців сучасного мистецтва під назвою Reflection.
|Віктор Пінчук спілкується з журналістами
Відвідувачі можуть ознайомитися з живописом, скульптурою, інсталяціями, фотографіями та відео, що створені найкращими художниками ХХІ століття з Великої Британії, Німеччини, Мексики, Польщі, США, України, Японії. Серед них – Демієн Херст, Джеф Кунс, Ентоні Гормлі, Андреас Гурскі, Пітер Дойг, Марк Квін, Крістіан Марклей, Такаші Муракамі, Сара Морріс, Габрієль Орозко, Сем Тейлор-Вуд, Петр Укланскі, Річард Філіпс, а також Сергій Братков, Олег Кулик, Арсен Савадов, Олег Тістол, Василь Цигалов, Ілля Чичкан і «Сині носи».
Досі ще нікому не вдавалося зібрати їх усіх разом, тому аналогів Reflection у Європі ще не було. А стало це можливим завдяки особистому знайомству Пінчука з кожним із художників особисто.
|Американський художник Джеф Кунс
Пінчук на відкритті вирішив трішки покривлятися перед Кунсом, сказавши, що його центр сильно поступається іншим світовим центрам сучасного мистецтва. Він, мовляв, це прекрасно розуміє і як постарається найшвидше виправити ситуацію, після чого Кунс намагався утішити українського мецената...
Виставка називається Reflection тому, що поєднала дуже різні експонати, котрі, як сказав президент PinchukArtCentre Петро Дорошенко, змушують замислитися (рефлексувати) над багатьма речами – чого ми існуємо на світі, про життя, про смерть, про Бога, про жінку, про чоловіка, про те, що в нас усередині. Дорошенко постійно наголошував: те, чим може похвалитися PinchukArtCentre, не має жоден музей світу – ні в Лондоні, ні в Нью-Йорку, ні будь-де.
|Президент PinchukArtCentre Петро Дорошенко
Сучасне мистецтво дано зрозуміти далеко не кожному, його не розумів спочатку навіть сам Пінчук, та, як сам він каже, це й не обов’язково – головне, щоб воно шокувало людину, можливо, викликало негативні емоції. Врешті-решт воно сподобається і змусить задуматися над сенсом життя.
Найбільше вражають – як у позитивному, так і негативному сенсі – роботи знаного британського митця Демієна Херста, який уже протягом 15 років дивує світ своїми численними творчими витівками. До Києва Пінчук привіз кілька робіт Херста, найдивовижніша з яких «Ракові хроніки / Ісус та учні».
Чорні картини з товстим шаром наклеєних мух та личинок символізують страшну хворобу – рак. Український меценат казав, що в Херста багато картин із мух, під якими написано «СНІД», «Голокост», тобто “найбільші катастрофи, які були в історії людства, трагедії людства, що приносять смерть”.
Журналісти одразу поцікавилися, звідки митець стільки бере мух, виявилося, що він має міні-ферму, де їх розводить, а також машину, яка їх ловить. Клей, яким Херст склеїв цих мух, має такий специфічний запах, що не дає змоги довго перебувати в одному приміщенні з творами мистецтва.
|Експозиція Деміена Херста «Ракові хроніки / Ісус та учні»
– Дванадцять коров’ячих голів – це апостоли, а там, де порожній кубик, то має бути Ісус, але він сильніший, ніж інші, і його дух вищий, тому його немає серед учнів, – так пояснив Петро Дрошенко витвір британського художника.
Дорошенко також сказав, що «Херст хотів зробити щось дуже сумне, щоб люди бачили й не знали, що з ними діється». Що, власне, йому й удалося…
Усі «апостоли» дивляться в один бік, і тільки Юдина «голова» повернута в іншу сторону, очі їй зав’язано.
|Віктор Пінчук частково презентує журналістам фотографію Андреаса Гурскі ”Кличко”
- Коли побачив цю фотографію, то сказав собі: «Вона має бути в Україні», – пояснює Віктор Пінчук.
Офіційна презентація «Кличка» відбудеться 5 жовтня за участю обох братів, журналістам Пінчук показав лише частинку роботи, сказав, що «вище ширму підняти не може, бо не такий високий, як Клички».
|Піар-менеджер PinchukArtCentre Денис Казван демонструє інтерактивну інсталяцію Іллі Чічкана та ”Синіх носів” ”Ігри розуму”
|Президент PinchukArtCentre Петро Дорошенко демонструє інтерактивну інсталяцію Іллі Чічкана та ”Синіх носів” під назвою ”Ігри розуму”
Оксана Климончук