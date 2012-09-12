Князевич заявляє про масову міграцію виборців у три округи столиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Князевич заявив сьогодні журналістам перед засіданням Центральної виборчої комісії.

"Є вади у Законі "Про Державний реєстр виборців", одна з норм якого передбачає можливість тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. І зараз ця тенденція набирає обертів не лише у окрузі у Ірпені, і за цим фактом ЦВК звернулася до Генеральної прокуратури. Аналогічні речі відбуваються у трьох округах столиці – у Дніпровському, Печерськом та Солом'янському районі столиці", - сказав Р.Князевич.

При цьому представник партії в ЦВК вважає, що таку технологію переважно застосовують кандидати у депутати, які мають доступ до адміністративного ресурсу. "Звичайно, коли на округ привезуть кілька сотень чи тисячу виборців, це може вирішальним чином вплинути на результати голосування для певного кандидата", - вважає він.

Зокрема, за інформацією, яка є у розпорядженні УНІАН, тенденція збільшення виборців спостерігається у одномандатному виборчому окрузі №221 (Київ, Печерський район), голосувати на якому з початку виборчого процесу висловили бажання 377 виборців (у цьому окрузі балотуються 19 кандидатів, у тому числі депутат Київради Алла Шлапак, колишній член Партії регіонів Василь Горбаль, представник Партії регіонів Олексій Кущ, адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ігор Фомін, представник партії "Україна – вперед!" Валерій Шевчук, представник комуністів Олександр Кондратьєв та інші).

У окрузі № 222 (Київ, Солом'янський район) виловили бажання голосувати 584 виборця. На цьому окрузі балотуються 23 кандидати, у тому числі депутат-регіонал Максим Луцький, Рена Назарова (УДАР), Дмитро Андрієвський (висуванець партії "Батьківщини") та його однофамілець Віктор Андрієвський (самовисуванець).

У окрузі № 212 (Київ, Дарницький район) висловили бажання голосувати 134 виборця. У цьому окрузі балотується 39 кандидатів, у тому числі – самовисуванці адвокат Тетяна Монтян, депутат Верховної ради Тарас Чорновіл, представник партії "УДАР" Кирило Куліков та представник Партії регіонів Андрій Фурсов.