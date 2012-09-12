Князевич заявляє про масову міграцію виборців у три округи столиці

17:10, 12 вересня 2012
Політика
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Представник партії "Батьківщина" у Центральній виборчій комісії Руслан Князевич заявляє про негативну тенденцію, яка склалася у трьох округах Києва щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Руслан Князевич

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Князевич заявив сьогодні журналістам перед засіданням Центральної виборчої комісії.

"Є вади у Законі "Про Державний реєстр виборців", одна з норм якого передбачає можливість тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. І зараз ця тенденція набирає обертів не лише у окрузі у Ірпені, і за цим фактом ЦВК звернулася до Генеральної прокуратури. Аналогічні речі відбуваються у трьох округах столиці – у Дніпровському, Печерськом та Солом'янському районі столиці", - сказав Р.Князевич.

При цьому представник партії в ЦВК вважає, що таку технологію переважно застосовують кандидати у депутати, які мають доступ до адміністративного ресурсу. "Звичайно, коли на округ привезуть кілька сотень чи тисячу виборців, це може вирішальним чином вплинути на результати голосування для певного кандидата", - вважає він.

Зокрема, за інформацією, яка є у розпорядженні УНІАН, тенденція збільшення виборців спостерігається у одномандатному виборчому окрузі №221 (Київ, Печерський район), голосувати на якому з початку виборчого процесу висловили бажання 377 виборців (у цьому окрузі балотуються 19 кандидатів, у тому числі депутат Київради Алла Шлапак, колишній член Партії регіонів Василь Горбаль, представник Партії регіонів Олексій Кущ, адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ігор Фомін, представник партії "Україна – вперед!" Валерій Шевчук, представник комуністів Олександр Кондратьєв та інші).

У окрузі № 222 (Київ, Солом'янський район) виловили бажання голосувати 584 виборця. На цьому окрузі балотуються 23 кандидати, у тому числі депутат-регіонал Максим Луцький, Рена Назарова (УДАР), Дмитро Андрієвський (висуванець партії "Батьківщини") та його однофамілець Віктор Андрієвський (самовисуванець).

У окрузі № 212 (Київ, Дарницький район) висловили бажання голосувати 134 виборця. У цьому окрузі балотується 39 кандидатів, у тому числі – самовисуванці адвокат Тетяна Монтян, депутат Верховної ради Тарас Чорновіл, представник партії "УДАР" Кирило Куліков та представник Партії регіонів Андрій Фурсов.

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