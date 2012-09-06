ЦВК просить Генпрокуратуру дослідити ірпінський «феномен»

Про це йдеться у відповідному зверненні заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної до генерального прокурора Віктора Пшонки щодо фактів, викладнихінтернет-виданням "Українська правда" про примушування студентів Національного університету державної податкової служби України та його вінницького філіалу, а також родичів цих студентів звернутися до органів ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування на виборчі дільниці, утворені на території Ірпеня з метою обрання ректора цієї академії Петра Мельника народним депутатом.

Ж.Усенко-Чорна, зокрема, звертає увагу на явну диспропорцію кількості виборців, яким тимчасово змінено місце голосування на виборчі дільниці, що утворені в Ірпені, навіть порівняно з іншими містами - центрами одномандатних виборчих округів, де розташовані навчальні заклади, такі як Національний університет державної податкової служби України.

Заступник голови ЦВК наводить приклади зміни виборчих адрес у таких центрах як Миронівка, Вишгород, Яготин, Кіровоград, Луганськ, в яких заяву про зміну виборчої адреси подали від одного до 18 виборців, в той час, як голосувати в Ірпіні висловили бажання 634 виборці.

"Враховуючи викладене та з метою захисту прав виборців, просимо провести перевірку обставин, викладених у інформаційному матеріалі та вжити відповідних заходів реагування, про що повідомити Центральну виборчу комісію", - йдеться у зверненні.

Ж.Усенко-Чорна наголошує, що згідно з пунктом 4 частини 1 статті Закону "Про прокуратуру", вжиття заходів щодо усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав та притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення, покладено на органи прокуратури.

У зверненні також наголошується, що за перешкоджання вільному голосуванню громадян, пов'язане з підкупом, обманом або примушуванням передбачено кримінальну відповідальність за статтею 157 Кримінального кодексу України.