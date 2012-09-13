Лівія звинуватила в нападі на консульство США прихильників Каддафі

"Ми знаємо, що поплічники Каддафі досі ще в Лівії. Звичайно, вони використали шанс розчинитися в натовпі (при атаці на консульство) ... Зараз ще не зрозуміло, ким точно були нападники, але впевнений, що вони (прихильники Каддафі) були там... у них досі ще є гроші, вони досі ще отримують підтримку від Тунісу, Мавританії та інших країн, які фінансують такі теракти", - заявив Ауджалі журналістам у Вашингтоні.

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Заява посла суперечить первинним висновкам американської розвідки, яка побачила в події слід "Аль-Каїди", зауважує РІА "Новости". Однак, за словами Ауджалі, "у лівійського уряду є розвідінформація про те, що деякі сили Каддафі були залучені" в напад.