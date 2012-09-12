Влада Лівії вибачилася перед США за вбивство посла

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

"Ми просимо вибачення у США, у людей і у всього світу за те, що сталося", - сказав М. аль-Макріф, виступаючи у прямому ефірі телеканалу "Аль-Джазіра".

Напередодні у Бенгазі невідомі обстріляли будівлю американського консульства з гранатометів з території ферми поблизу будівлі диппредставництва. Посла США Крістофера Стівенса разом з трьома колегами було вбито в результаті потрапляння гранати в автомобіль, в якому вони перебували.

Президент США Барак Обама видав розпорядження посилити охорону американських диппредставительств після інциденту в Бенгазі.

Напад на консульство стався після появи інформації про знятий у США фільм "Невинність мусульман", у якому мусульманського пророка Мухаммеда представлено у вкрай непривабливому вигляді.

Фрагменти фільму, про який йдеться, на даний час можна знайти у відкритому доступі в інтернеті. Невдоволення мусульман міг викликати вже сам факт забороненого за нормами ісламу зображення пророка Мухаммеда. Проте фільм ще і в непривабливому світлі представляє деякі епізоди з життєпису пророка. Активну участь у створенні кінокартини брав американський пастор зі штату Флорида Тері Джонс, який став скандально відомим після кількох публічних акцій зі спалювання Корану.

У вівторок акція протесту проти випуску фільму пройшла в Єгипті, де кілька тисяч осіб оточили американське представництво, скандували антиамериканські гасла і спалили перед посольством Державний прапор США.