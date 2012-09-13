Прокурор: У Києві багатоповерхівки будують там, де можна поставити лише собачу буду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Києва Анатолій Мельник.

«Система контролюючих і дозвільних органів все частіше дає збої… Я вважаю, на сьогодні недостатньо вживались заходи щодо співробітників контролюючих органів за їхню недбалість. У мене як у прокурора міста є велике питання до органів контролю: чому роками йшло будівництво з порушеннями або взагалі без дозвільних документів? Зараз за моєю вказівкою проводиться перевірка цих контролюючих органів, і, запевняю вас, будуть кримінальні справи – у Кримінальному кодексі вистачає статей як для таких горе-контролерів, так і для горе-забудовників», - сказав А.Мельник.

За його словами, найбільша кількість незаконно виділених у Києві земельних ділянок під будівництво в місцях, де інколи «можна поставити лише собачу будку, а забудовники заганяли туди багатоповерхові «свічки», припадає на 2005-2010 роки.

Як сказав прокурор, зухвалість забудовників eже перейшла будь-які допустимі межі.

А.Мельник навів декілька прикладів проблемних забудов. Зокрема, за протестом прокуратури Києва скасовано декларацію про початок будівельних робіт на вулиці Кіквідзе, 23, а 12 вересня до суду було заявлено два позови про визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок. У цьому позові, сказав А.Мельник, прокуратура просить суд зобов’язати забудовника поновити знесені ним зелені насадження і привести територію у той вигляд, який вона мала до початку будівельних робіт. Також за самовільне будівництво дороги та знесення дерев порушено кримінальну справу проти керівника підрядної будівельної організації.

Також прокуратурою встановлено, що на проспекті Правди, 80-82 велося будівництво без будь-яких дозвільних документів, а обурені мешканці навколишніх будинків 11 вересня були змушені перекрити проспект, щоб привернути увагу контролюючих органів до проблемного будівництва.

Як заявив А.Мельник, завдяки втручанню прокуратури припинено будівництво парковки для автомобілів, в результаті якого було пошкоджено газони і знесено чималу кількість дерев, серед яких старі дуби. За словами А.Мельника, підраховуються збитки, після чого, в залежності від їхньої суми, буде вирішуватися питання про порушення кримінальної справи.

Прокурор Києва запевнив, що особисто контролюватиме перевірку проблемних забудов столиці, у тому числі виїжджаючи на місця і спілкуючись з мешканцями.

Крім того, А.Мельник пообіцяв, що найближчим часом у прокуратурі буде складено й оприлюднено перелік проблемних забудов та інформацію щодо вжиття заходів по них.