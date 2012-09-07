Прокуратура Києва зупинила скандальну забудову на Печерську

Про це УНІАН повідомив відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

За повідомленням, прокурор зазначив, що всі, хто винен у руйнуванні гори, самовільному захопленні території та знищенні зелених насаджень понесуть кримінальну відповідальність.

Спілкуючись з киянами, котрі захищають земельну ділянку, А.Мельник сказав: «У мене є серйозні питання, у першу чергу до контролюючих органів, які, маючи всі повноваження, не попередили можливі негативні наслідки злочинної діяльності забудовника. Та і до самих забудовників і тих органів, котрі видавали відповідні дозволи. Зараз ми проводимо перевірку».

«Вже відомо, що сума збитків буде дуже значною. А саме будівництво буде припинено до усунення усіх порушень», - сказав прокурор.

А.Мельник також запевнив активістів, що жодної дороги дворами киян ніхто не буде прокладати.