Прокуратура Києва зупинила скандальну забудову на Печерську
Прокурор Києва Анатолій Мельник відвідав місце скандального будівництва на вулиці Кіквідзе, 23.
Про це УНІАН повідомив відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.
За повідомленням, прокурор зазначив, що всі, хто винен у руйнуванні гори, самовільному захопленні території та знищенні зелених насаджень понесуть кримінальну відповідальність.
Спілкуючись з киянами, котрі захищають земельну ділянку, А.Мельник сказав: «У мене є серйозні питання, у першу чергу до контролюючих органів, які, маючи всі повноваження, не попередили можливі негативні наслідки злочинної діяльності забудовника. Та і до самих забудовників і тих органів, котрі видавали відповідні дозволи. Зараз ми проводимо перевірку».
«Вже відомо, що сума збитків буде дуже значною. А саме будівництво буде припинено до усунення усіх порушень», - сказав прокурор.
А.Мельник також запевнив активістів, що жодної дороги дворами киян ніхто не буде прокладати.