Яценюк обіцяє в разі перемоги продати всі державні резиденції

Про це він сказав під час ефіру Шустер Live у п’ятницю.

"Один день утримання чинного президента коштує 4 мільйони гривень. За два останні роки цей уряд збільшив витрати на Кабмін, Верховну Раду та адміністрацію президента, ГПУ, СБУ на 12 мільярдів гривень", - заявив Яценюк.

"Якщо ми подивимося декларації всіх членів Кабміну країни, де 70% людей живуть за межею бідності, то побачимо, що вони мають 2 мільярдів статків", - додав він.

Яценюк пообіцяв, що опозиція в наступному парламенті домагатиметься зменшення витрат на владу на 12 мільярдів гривень.

"Не може президент Янукович коштувати дорожче, ніж президент США і Росії разом узяті", - сказав він.

Яценюк також запевнив, що опозиція також доб’ється продажу всіх 13 державних резиденцій, якими користується чинна влада.

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Він також розкритикував чиновників, які витрачають великі кошти на польоти.

"Я не розумію, як може прем’єр та інші члени Кабміну у бідній країні літати чартерними літаками. До речі, завтра в Ялту прилітає прем’єр Микола Азаров здоровенним чартерним літаком. Година його польоту коштує близько 250 тисяч гривень. Чому він не літає економ-класом? Він працює так, що йому і на економ-клас не можна, йому фірою в Ялту доїжджати треба", - цитує Українська правда.

Він також заявив, що олігархи, наближені до влади "податків не платять, вони відправили 53 мільярди у кіпрські офшори" і "тікають так, що тільки п’яти їхні видні, і зі страхом думають, що буде, якщо вони програють парламентські вибори".