Яценюк каже, що уряд прийняв не держбюджет, а "передвиборчий бюджет ПР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін», сьогодні на прес-конференції у Вінниці А.Яценюк, коментуючи схвалення 12 вересня урядом проекту держбюджету-2013, наголосив, що в цьому законопроекті уряд навіть не зміг передбачити курс гривні. За словами А.Яценюка, це пов'язано зі скрутним фінансовим становищем України. «У першу чергу це пов'язано з неймовірним грошовим боргом, який зріс за останніх 2,5 роки вдвічі. Така сама ситуація із золотовалютними резервами країни, які впали за останній рік на 10 млрд доларів», - сказав він. «Замість того, щоб уряд прибув до парламенту і доповів про те, що відбувається в фінансовій і економічній ситуації в Україні, і прозвітував про виконання чинного бюджету, - вони прийняли передвиборчий бюджет Партії регіонів», - наголосив А.Яценюк.

При цьому він висловив переконання, що державний бюджет на 2013 рік повинен ухвалюватись новою Верховною Радою України з новою демократичною більшістю. «Цей парламент давно вже не приймає закони, адже те, що відбувається в стінах парламенту, – це ніщо інше, як натискання кнопок за вказівками Президента», - наголосив депутат.

За його словами, бюджет-2013 має передбачати насамперед скорочення витрат на всі органи державної влади: «Ми вимагаємо, щоб витрати на уряд, на Адміністрацію Президента, прокуратуру і міліцію був на рівні 2009 року, - а це мінус 12 млрд грн від витрат поточного року». Також, опозиція «вимагаємо продажу всіх державних резиденцій, які зараз знаходяться на балансі держави і на які держава витрачає неймовірні кошти; ми вимагаємо продажу всього автопарку, який є в центральних та регіональних органах державної виконавчої влади». «Ми вимагаємо продати Конча Заспу, в якій проживають колишні і чинні члени уряду, яка коштує українським платникам податків декількасот мільйонів гривень на рік», - наголосив голова Ради Об’єднаної опозиції.

Кошти, які буде зекономлено внаслідок скорочення видатків на утримання влади, Об’єднана опозиція пропонує перерозподілити на соціальні витрати.

А.Яценюк висловив переконання, що нова Верховна Рада ухвалить новий бюджет на 2013 рік, внесений демократичною більшістю.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Однак пізніше члени уряду не змогли називати журналістам ціну на газ і курс долара, на яких ґрунтується проект державного бюджету на 2013 рік.

Зокрема, на брифінгу міністр фінансів Юрій Колобов не зміг назвати прогнозовану ціну на газ на 2013 рік. На запитання про ціну на газ він відзначив: «Така, як за контрактом».

Водночас, прохання журналістів назвати низку інших параметрів проекту держбюджету викликало у Ю.Колобова здивування. «Тут же два томи, я що, маю все знати?», - сказав міністр, взявши у руки об'ємний документ проекту держбюджету на 2013 рік.

Окрім того, він не назвав розмір мінімальної заробітної плати і рівень прожиткового мінімуму. «Це запитання до міністра соціальної політики», - сказав Ю.Колобов.

Після цього журналісти поцікавилися у міністра економіки Петра Порошенка про те, який курс долара прогнозується на 2013 рік, на що той сказав, що це запитання не до нього, а до Національного банку України. Також він погодився з тим, що міністр фінансів не визначає курс долара, а це робить НБУ.