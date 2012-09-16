У Володимирському соборі відбулася панахида за загиблими журналістами

У Володимирському соборі Києва в неділю відбулася панахида за журналістами, які загинули через свою професійну діяльність.

Як передає Радіо Свобода, на панахиду зібралося більше сотні людей.

За роки незалежності через професійну діяльність загинули 64 журналісти.

Голова Незалежної медіа-профспілки України Юрій Луканов зазначив, що молебень пам’яті за загиблими журналістами традиційно відбувається з ініціативи профспілки.

«Найбільш гучна постать цього дня – Георгій Гонгадзе, який дратував можновладців і з ним розправилися. Це – найбільш трагічна історія з усіх смертей. Після нього це не зупинилося. На жаль, часи такі конфліктні, я б хотів помилятися, але боюся, що цей список буде доповнений», – сказав Ю.Луканов.

Ввечері на Майдані Незалежності журналісти запалять свічки та хвилиною мовчання вшанують пам’ять засновника «Української правди» Георгія Гонгадзе. Він зник 16 вересня 2000 року.