Адвокат вдови Гонгадзе просить суд знову допитати ряд свідків

Про це вона повідомила УНІАН, зауваживши, що відповідне клопотання подала до Печерського райсуду Києва під час чергового судового засідання.

«У четвер я заявила перше клопотання про допит додаткових свідків. Воно включає 11 осіб, але воно не є останнім. Ці свідки вже допитувалися з боку сторони обвинувачення, однак щодо них слід встановити при допиті ще певні обставини», - сказала В.Теличенко.

За словами адвоката, суд прийняв до розгляду її клопотання та оголосив перерву в судовому засіданні до 11.00 21 вересня.

Коментуючи такий досить тривалий проміжок часу, В.Теличенко назвала «це нормальним, бо через те, що справа слухається в закритому режимі, та через заходи, необхідні для збереження державної таємниці, ми змушені працювати в іншому приміщенні суду, ніж у тому, де зберігаються матеріали справи».

Водночас В.Теличенко висловила жаль, що справа Пукача слухається в закритому режимі, оскільки попри численні заяви сторони обвинувачення окремих свідків можна було допитувати у відкритому режимі судового слухання через те, що вони не мали і не мають допусків до державної таємниці.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва розглядає справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала суд для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисне скоїв убивство останнього.