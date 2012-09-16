Філарет: Ми рекомендуємо голосувати за тих, хто захищає українську мову

Про це патріарх Філарет сказав сьогодні на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Хоча Київський патріархат УПЦ на сьогодні є найбільшою церквою, наш принцип - це невтручання у політику. Оскільки вибори – це політичний процес, наша церква не займається агітацією за ту чи іншу політичну партію», - зазначив патріарх.

Однак, за його словами, для УПЦ КП «не байдуже, якою дорогою піде Україна».

«Саме тому ми даємо загальні настанови, за яких кандидатів треба голосувати. Мова йде не про партії, а про кандидатів будь-яких партій, за яких рекомендуємо голосувати віруючим нашого патріархату», - сказав священнослужитель.

«Перш за все, ми кажемо: голосуйте за ті партії і тих кандидатів, які захищають українську мову. Якщо цього кандидати не роблять, це означає, що вони проти української держави і не хочуть її захищати, тому просимо за таких не голосувати», - заявив патріарх УПЦ КП .

Як повідомляв УНІАН, патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП перебував 15-16 вересня на Буковині з дводенним візитом, під час якого освятив іконостас одного із храмів та провів богослужіння у Чернівцях.