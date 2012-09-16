Патріарх Філарет просив Януковича про помилування Тимошенко і Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Філарет повідомив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання, чи порушував він при зустрічі з Главою держави питання звільнення від покарання, або помилування Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.

«Говорив я з президентом Януковичем і про ув’язнених Тимошенко і Луценка. Ми не втручаємося у судові справи, але просили у президента про їхнє помилування для того, щоб заспокоївся народ і не було розділення нації та внутрішніх потрясінь», - сказав патріарх.

За його словами, він мав можливість «нагадати Президентові Януковичу та його оточенню, що вони теж християни, і що їх колись теж чекатиме Суд Божий».

Водночас, Філарет вважає, що В.Янукович виявився президентом, який «не хоче бути російським губернатором в Україні, а хоче бути українським президентом».

Патріарх Філарет також заявив, що УПЦ КП «буде підтримувати починання В.Януковича, які будуть спрямовані на розвиток і захист інтересів української держави».

Патріарх повідомив, що останнім часом розмовляв з президентом «на важливі теми захисту суспільної моралі в Україні.

«Наприклад, нас турбує питання абортів. Бо якщо буде скорочуватися наша нація, територію України поступово заселять інші народи, зокрема з мусульманського світу і Китаю. І вони будуть управляти українською територією. Тому треба більше народжувати українців, щоб не було у майбутньому цієї проблеми», - сказав глава УПЦ КП.

Також, за словами Філарета, УПЦ КП зверталася до президента з проханням не дозволяти в Україні одностатеві шлюби. «Бо це великий сором для християнської цивілізації. У Європі офіційно прийняли закони, де дозволили парувати чоловіка з чоловіком, або жінку з жінкою. Забувають християни про те, за який гріх Господь спалив Содом і Гомору», - зазначив патріарх Філарет.

Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП Філарет перебував 15-16 вересня на Буковині з дводенним візитом, під час якого освятив іконостас одного із храмів, провів богослужіння у Чернівцях, а також провів прес-конференцію для ЗМІ.