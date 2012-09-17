Бекешкіна назвала два фактори, які б'ють по рейтингу опозиції

Так пояснила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна у коментарі "Українській правді".

Відповідаючи на запитання, чому, за даними соціологів, Партія регіонів обганяє "Батьківщину", яка ще влітку займала лідируючу позицію, І.Бекешкіна сказала: "Батьківщина" почала втрачати позиції ще в нашому опитуванні, яке було в середині серпня. Це пов’язано, на мою думку, з тим, що у бюлетені опитування не було прізвища Ю.Тимошенко. Раніше воно було. Я думаю, що чимало людей, не побачивши цього прізвища, перейшли у категорію тих, кому "важко сказати" або ще якусь".

За словами соціолога, саме це могло знизити рейтинг опозиції на 2-3%.

Також, за словами соціолога, "на рейтинг "Батьківщини" впливає партія "УДАР" Віталія Кличка, бо її електорат зараз зростає у Центрі і на Заході. І в них той самий електорат, що і в "Батьківщини". В.Кличко відбирає молодий електорат".

Що стосується зростання рейтингу Партії регіонів, то, за її словами, це передбачалося ще раніше.

"Передбачалося, що рейтинг їх буде зростати. Бо куди дівся електорат Януковича виборів 1-го туру (президентських виборів)? Там було 30%. Куди він дівся? Трохи пішло комуністам, а частина повертається назад до Партії регіонів", - відзначила соціолог.

Водночас вона додала, що до виборів ситуація ще може змінитися.

"Є резерв невизначених – за одними опитуваннями 15%, за іншими - 17% з тих, що підуть на вибори. Тут резерв досить значний і в опозиції, і в Партії регіонів", - сказала вона.

Водночас І.Бекешкіна прогнозує, що більшість у Верховній Раді дістанеться «регіоналам».

"Опозиція не отримає більшість, якщо враховувати мажоритарні округи, бо опозиція практично здала багато округів, не виставивши там сильних кандидатів. А до Партії регіонів перейдуть нейтральні, самовисуванці. У багатьох округах перемогу отримають представники бізнесу, бо це ті, що можуть щось зробити для округу. А бізнес не буде сваритися, він буде, як мінімум, лояльний до влади до року президентських виборів", - сказала соціолог.

"Те, що більшість буде у влади – для мене сумнівів немає. Але наскільки новий парламент буде слухняний? Наступна Верховна Рада не буде такою слухняною, і кожного разу доведеться домовлятися з мажоритарниками. Наступний парламент буде набагато більш складним", - підсумувала І.Бекешкіна.