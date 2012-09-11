Кличко замахнувся на 15%
13:32, 11 вересня 2012Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що його політична сила розраховує отримати не менше 15% голосів на парламентських виборах.
Кличко сказав, на чому базується його прогноз
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
«Наша мета – отримати мінімум 15% голосів виборців», - сказав В.Кличко.
Він зауважив, що його прогноз базується на результатах соціологічних досліджень одразу декількох соціологічних компаній.
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Також В.Кличко сказав, що за останній час динаміка зростання рейтингу «УДАРу» склала близько 2%.
«Я розраховую, що мінімум 15% «УДАР» 28 жовтня зможе отримати», - заявив він.
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