Кличко замахнувся на 15%

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Наша мета – отримати мінімум 15% голосів виборців», - сказав В.Кличко.

Він зауважив, що його прогноз базується на результатах соціологічних досліджень одразу декількох соціологічних компаній.

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Також В.Кличко сказав, що за останній час динаміка зростання рейтингу «УДАРу» склала близько 2%.

«Я розраховую, що мінімум 15% «УДАР» 28 жовтня зможе отримати», - заявив він.