Луценко готовий відсидіти весь термін, але «не прогнеться перед мафією»

Про це він написав у своєму листі з Менської виправної колонії №91, текст якого передано УНІАН прес-службою партії «Народна самооборона».

Розповідаючи про своє перебування в колонії, Ю.Луценко зазначив, що представники влади донесли до нього вимогу припинити розмови по телефону на політичні теми. «Особливо підкреслено, щоб я не говорив про Януковича, Партію регіонів і мафію. Чудесний логічний ряд, чи не так?», - пише Ю.Луценко.

«Після цього служиві виконали ще одну важливу місію – отримали для замовника відео із коротко стриженим Луценком, який миє шваброю підлогу», - додав він.

Екс-міністр пише, що після його відмови грати «по поняттях» його телефонні розмови почали переривати, а через декілька днів взагалі припинили їх під виглядом ремонту. «Не знаю, як можна відремонтувати систему, яка пропускає розмову про апетит нашого пса Босса (теж із Донецька), але вмить розриває зв'язок при згадці Янукович», - дивується Ю.Луценко.

«Мене на підставі рапорту чергової піпетки звинуватили в тому, що я користувався телефоном для безуспішних дзвінків дружині, сину, брату, друзям понад час, визначений графіком начальника установи. В результаті мені оголосили дисциплінарне стягнення, що виключає переведення мене на м’якший режим позатабірного поселення», - пише він.

Екс-глава МВС наголошує, що постійно пише для майбутнього заяви про порушення ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу («засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх кількості під контролем адміністрації»), що носить ознаки зловживання посадовими обов’язками керівництва установи.

В цілому свій лист Ю.Луценко написав у сатиричному стилі, й дії керівництва колонії та їх безпосередніх начальників порівнюються з «невмирущим радянським Законом Клізми» - «Правило перше: кожна піпетка хоче стати Клізмою. Правило друге: все робиться через зад».

Наприкінці листа Ю.Луценко зауважує, що в колонії, як і в цілому житті, є лише два вибори, «або прогинатися керівним клізмопіпеткам, або – лишатися вільною людиною». «Карликам треба кланятися особливо низько», - казав блискучий С.Лєц. У наших політичних реаліях це неминуче веде до зламу хребта. Тому хочу повторити замовнику мого ув’язнення те, що я сказав його шісткам: «Я, звичайно, хотів би вийти на волю, бо перебування у таборі в першу чергу є покаранням моєї сім’ї. При цьому я готовий відсидіти від дзвінка до дзвінка весь термін, але ні на сантиметр не прогнуся перед мафією». Ven seremos!», - наголошує Ю.Луценко.