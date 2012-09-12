Дружина Луценка заявляє, що йому вдалося додзвонитися лише з 30-ої спроби

Про це І.Луценко заявила в інтерв'ю кореспонденту УНІАН, коментуючи інформацію прес-секретаря управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області Ксенії Ісаєнко про те, що екс-міністр вчора порушував внутрішній розпорядок колонії.

За словами І.Луценко, чоловік вчора 25 разів намагався зв'язатися за допомогою телефону з нею, зі своїм братом, з сином, проте жодного разу йому це не вдалося. І лише після майже 30 спроб набрати потрібні йому номери телефонів Ю.Луценко вийшов на зв'язок з прес-секретарем партії «Народна Самооборона» Ларисою Сарган, стверджує дружина екс-міністра.

«Співробітники колонії продовжують подальший тиск на мого чоловіка. Як відомо, у нього є право на 12-годинну телефонну розмову з сім'єю, тобто з 6 годин ранку до 6 годин вечора він має право дзвонити і розмовляти з родиною, знайомими, друзями. Вчора протягом години Луценко зробив понад 25 спроб зв'язатися зі мною, з братом, зі знайомими, але йому це не вдалося. Не говорячи вже про те, що йому не надають можливості спілкуватися у визначений законом спосіб з адвокатами і захисниками», - заявила І.Луценко.

Враховуючи ситуацію, що склалася, дружина екс-міністра підкреслила, що сторона захисту готує звернення на ім'я генерального прокурора України Віктора Пшонки про порушення прав Ю.Луценка.

За словами І.Луценко, також захисники подадуть скаргу Омбудсману Валерії Лутковській, яка неодноразово заявляла про відсутність будь-якого впливу на свою діяльність з боку чинної влади.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценко до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завданий збиток) за заволодіння державним майном і перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав цей вирок правомірним.

17 серпня Ю.Луценка було засуджено до двох років обмеження свободи у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка.

31 серпня Ю.Луценко доставили до Менської колонії № 91, де він відбуває покарання.

7 вересня дружина Ю.Луценка І.Луценко заявила, що працівники Менської виправної колонії порушують право її чоловіка на приватне життя. За словами І.Луценко, часто зв'язок переривається, коли екс-міністр намагається розмовляти по телефону на суспільно-політичні теми.

Сьогодні, 12 вересня, прес-секретар управління ДПтС у Чернігівській області К.Ісаєнко повідомила УНІАН, що профілактична комісія Менської колонії № 91 розгляне на своєму засіданні питання про винесення попередження Ю.Луценку за невиконання законних вимог адміністрації колонії.

К.Ісаєнко уточнила, що вчора Ю.Луценко некоректно поводився щодо працівників колонії – він відмовився виконувати наказ залишити чергову частину, де розмовляв по телефону. Ю.Луценко почав висловлювати претензії до працівників, що недоговорив по телефону через поганий зв'язок і не все сказав своєму співбесідникові, відмовився залишити приміщення, сказавши, що може перебувати там скільки завгодно.

"Насправді, це не так, і ув'язнений порушив чинні нормативно-правові документи, якими керуються працівники виправної колонії", - сказала К.Ісаєнко.