Герман виступає за заборону комуністичної ідеології

Про це вона заявила в п’ятницю в ефірі «Шустер Live».

Перед її виступом в студії була суперечка між членом фракції КПУ Євгеном Царьковим та представниками опозиційних сил. Є.Царьков сказав опозиціонерам, що свого часу «мало НКВДисти розстрілювали бандерівців». Це обурило не тільки представників опозиції, а й Г.Герман.

«Коли я сьогодні почула, що ми вас мало стріляли, я подумала, що якщо я потраплю в наступний парламент перший законопроект, який я внесу, буде законопроект про заборону комуністичної ідеології», - сказала Г.Герман. Вона додала, що такі слова свідчать про те, що історія може повторюватися. «Коли ти слухаєш, що ми вас мало стріляли, ти починаєш усвідомлювати, наскільки все легко повернути і тобі стає страшно», - сказала Г.Герман.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook депутат від фракції «НУ-НС» Ірина Геращенко, яка також брала участь в програмі, написала, що журналістка Тетяна Чорновіл, дала ляпас Є.Царькову за подібне висловлювання. «Войовнича Таня Чорновіл в перерві програми Савіка Шустера дала ляпаса коммі Царькову. За його зневагу до нашої історії і фразу "мало НКВД вас , бандерівців, стріляло", - написала І.Геращенко.