Спостерігачі ПАРЄ закликали українських журналістів бути відважними

Про це йдеться у заяві делегації, текст якої передано УНІАН.

“Наступні парламентські вибори в Україні стануть лакмусовим папірцем відданості України демократичним принципам на шляху до подальшої європейської інтеграції”, - написано у заяві.

В своїй заяві делегація, зокрема, закликала до посилення плюралізму в засобах масової інформації у передвиборчий період, наполягаючи на рівному доступі до ЗМІ усіх політичних партій.

“Делегація закликає українських журналістів бути відважними та чесними у своїй роботі та протистояти будь-якому прояву самоцензури задля служіння значному суспільному інтересу. У цьому контексті вона висловлює велику занепокоєність щодо проекту закону про посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини та рішуче закликає парламент взяти до уваги думку експертів Ради Європи щодо проекту закону до його остаточного ухвалення”, - зазначили члени делегації ПАРЄ.

У документі делегація також привітала, що вперше всі українські спостерігачі зможуть спостерігати за голосуванням та підрахунком голосів.

Разом з тим у заяві зазначається, що передвиборчий період був затьмарений позбавленням волі колишніх членів уряду та лідерів опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, які не в змозі брати участь в перегонах.

“Делегація поділяє стурбованість, висловлену Асамблеєю, щодо перебігу судових процесів і ув’язнення цих осіб, та підтримує заклик Асамблеї звільнити їх до дня виборів, використовуючи всі правові засоби. Водночас, це питання не повинно бути використане як привід для делегітимізації виборів ще до того, як вони відбудуться. Вибори слід оцінювати за всіма елементами, що впливають на весь виборчий процес”, - наголошується у заяві.

Члени делегації ПАРЄ також висловили стурбованість олігархізацією політики України та злиттям політичних і економічних інтересів.

“Делегація закликала державні органи і учасників виборів утримуватися від зловживання адміністративним ресурсом, а також приватними коштами, з метою маніпулювання виборчим процесом і викривлення волевиявлення народу. Вона закликала політиків спробувати займатися вирішенням проблем, а також поставити суспільні інтереси вище своїх власних, щоб вжити заходів для подолання істотної недовіри значної кількості виборців до політичних процесів та інститутів”, - написано у заяві.

Делегація також закликала владу і всіх учасників виборчого процесу докласти зусиль для забезпечення того, щоб наступні вибори пройшли за повної поваги до демократичних принципів і до зобов'язань країни перед Радою Європи.

Делегація у повному складі з 40 членів Асамблеї повернеться в країну, щоб спостерігати за ходом голосування, разом з іншими міжнародними спостерігачами, перш ніж надати спільну остаточну оцінку.