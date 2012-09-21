Партії регіонів у телевізорі у 9 більше, ніж всіх інших учасників перегонів

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова комітету "Рівність можливостей" Олександр Чекмишев, посилаючись на соціологічне дослідження, яке було проведено з 10 серпня по 15 вересня спільно із фондом "Демократичні ініціативи".

"Перевага Партії регіонів, наприклад на телеканалах більша, ніж у дев’ять разів у порівнянні з усіма іншими учасниками перегонів і це дає змогу сказати, що ця виборча кампанія поки що далека від європейських стандартів... Партія регіонів практично не веде виборчої кампанії - за неї це робить Президент, прем’єр-міністр і представники місцевої влади - голови обладміністрацій, мери", - сказав О.Чекмишев.

Аналізуючи результати дослідження, він зазначив, що серед загальнонаціональних телеканалів найкращий баланс подачі медійних та електоральних симпатії до тієї чи іншої політичної сили, яка бере участь у перегонах, представлені на 5 каналі та "Новому каналі", а найгірший - на Першому національному.

За словами директора фонду "Демократичні ініціативи" Ірини Бекешкіної, безумовним лідером з подачі інформації у виборчій кампанії залишається телебачення, за допомогою якого 46% населення дізнається про перебіг виборчих подій. На другому місці стоїть друкована преса, якій віддають перевагу 23% населення, інтернет-сайти є джерелом інформації для 8% людей, а соціальні мережі - для 4%.

Водночас І.Бекешкіна зазначила, що думки людей щодо представленості у ЗМІ точок зору влади і опозиції досить істотно відрізняються серед прихильників різних політичних сил. Виборці Партії регіонів вважають, що опозиція дуже часто (23%) і досить часто (50%) представлена у ЗМІ, Прихильники КПУ і партії Наталії Королевської вважають, що точку зору опозиції можна чути дуже часто (18%) і досить часто (46%). У той же час 44% виборців Об’єднаної опозиції та ВО "Свобода" переконані, що точки зору як влади, так і опозиції представлені у ЗМІ досить часто і дуже часто і майже стільки ж з них переконана у зворотньому.

Опитування проводилося у всіх регіонах України. Було опитано 2000 респондентів. Похибка вибірки становить 2,3%.