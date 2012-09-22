Кличко: Фальсифікації виборів починаються з формування ДВК

Так лідер партії «УДАР» Віталій Кличко прокоментував процес формування дільничних виборчих комісій під час спілкування з журналістами в Луганську, повідомляє прес-служба партії УДАР.

За словами політика, парадоксальною виявилася ситуація, коли третя за підтримкою виборців політична сила «УДАР» не отримала своїх представників в ОВК. Але формування дільничних виборчих комісій відбувається зі ще більшими порушеннями і фальсифікаціями, наголосив політик.

«Тепер, коли ми побачили, як формують дільничні виборчі комісії, ми розуміємо, що це система. Адже ті порушення, які відбуваються під час жеребкування – коли його результати повністю підганяють під інтереси партії влади, навмисна плутанина і помилки в прізвищах при поданні кандидатур, абсолютна непрозорість процесу жеребкування – все це переконує лише в одному. Що влада вже на етапі формування комісій готується до масштабних фальсифікацій виборів», – наголосив політик.

Кличко звернувся до тих людей, яких ангажують працювати в комісіях: «Беручи участь в маніпуляціях і фальсифікаціях, ви рубаєте гілку, на якій сидите. Не можна продавати своє майбутнє. Має ж бути в людей громадянська свідомість, і саме зараз час її проявити. Бо ці вибори – серйозний тест для України. Якщо ми його не пройдемо – в нас не залишиться жодних шансів на успіх щодо євроінтеграції та демократичних перетворень», – сказав лідер «УДАРу».

Водночас в «УДАРі» наголосили, що протягом формування комісій по всій країні були зафіксовані численні порушення процедури жеребкування.

Так, у 223-му окрузі в столиці уповноважену особу від «УДАРу» вивезли в наручниках із засідання ОВК – щоб не заважав.

В Ірпені на 95 виборчому окрузі засідання комісії вирішили проводити таємно, для чого до приміщення комісії привели кілька десятків хлопців міцної статури – студентів Податкової академії «регіонала» Мельника. Вони провокували сварки та бійки, штовханину, всіляко перешкоджали ЗМІ та представникам опозиційних сил потрапити на засідання.