Кличко: Фальсифікації виборів починаються з формування ДВК

18:51, 22 вересня 2012
Політика
3648

Жеребкування до ДВК – один з етапів підготовки Партії регіонів до масштабних фальсифікації виборів, зупинити яке мають опозиційні партії і самі виборці.

Кличко каже, що саме час проявити громадянську свідомість

Так лідер партії «УДАР» Віталій Кличко прокоментував процес формування дільничних виборчих комісій під час спілкування з журналістами в Луганську, повідомляє прес-служба партії УДАР.

За словами політика, парадоксальною виявилася ситуація, коли третя за підтримкою виборців політична сила «УДАР» не отримала своїх представників в ОВК. Але формування дільничних виборчих комісій відбувається зі ще більшими порушеннями і фальсифікаціями, наголосив політик.

«Тепер, коли ми побачили, як формують дільничні виборчі комісії, ми розуміємо, що це система. Адже ті порушення, які відбуваються під час жеребкування – коли його результати повністю підганяють під інтереси партії влади, навмисна плутанина і помилки в прізвищах при поданні кандидатур, абсолютна непрозорість процесу жеребкування – все це переконує лише в одному. Що влада вже на етапі формування комісій готується до масштабних фальсифікацій виборів», – наголосив політик.

Кличко звернувся до тих людей, яких ангажують працювати в комісіях: «Беручи участь в маніпуляціях і фальсифікаціях, ви рубаєте гілку, на якій сидите. Не можна продавати своє майбутнє. Має ж бути в людей громадянська свідомість, і саме зараз час її проявити. Бо ці вибори – серйозний тест для України. Якщо ми його не пройдемо – в нас не залишиться жодних шансів на успіх щодо євроінтеграції та демократичних перетворень», – сказав лідер «УДАРу».

Водночас в «УДАРі» наголосили, що протягом формування комісій по всій країні були зафіксовані численні порушення процедури жеребкування.

Так, у 223-му окрузі в столиці уповноважену особу від «УДАРу» вивезли в наручниках із засідання ОВК – щоб не заважав.

В Ірпені на 95 виборчому окрузі засідання комісії вирішили проводити таємно, для чого до приміщення комісії привели кілька десятків хлопців міцної статури – студентів Податкової академії «регіонала» Мельника. Вони провокували сварки та бійки, штовханину, всіляко перешкоджали ЗМІ та представникам опозиційних сил потрапити на засідання. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter