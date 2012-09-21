Уповноважену особу від УДАРу вивезли у наручниках із засідання окружкому

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “УДАР Віталія Кличка”, засідання скликали на 8.30 ранку з метою перешкоджання представникам опозиційних партій та кандидатів у депутати потрапити на нього та проконтролювати процес жеребкування. Про засідання повідомили не всіх членів комісії. Кворуму не зібрали, але, незважаючи на це, члени комісії проводять засідання та почали процедуру жеребкування.

Уповноважена особа партії «УДАР» в одномандатному виборчому окрузі № 223 Костянтин Шалота намагався перешкодити членам комісії порушувати закон та хотів скласти акти про порушення. До процесу долучилася міліція, але не для того, щоб забезпечити дотримання закону окружною виборчою комісією, йдеться в повідомленні. «Правоохоронці надягнули наручники та повезли в Шевченківське РУ МВС України в м. Києві уповноважену особу партії, усунувши таким чином із приміщення ОВК. По дорозі до райуправління, міліція передумала та повезла представника партії назад до окружної виборчої комісії, де зараз складає протокол про вилучення у нього документів», - повідомляє «УДАР».

Партія «УДАР» закликає правоохоронні органи забезпечувати дотримання закону усіма суб’єктами виборчого процесу, а не сприяти його порушникам на догоду окремим політичним силам, а Центральну виборчу комісію- забезпечити приведення у відповідність до закону про вибори народних депутатів України діяльності окружних виборчих комісій.