ЦВК дозволила змінювати місце голосування, але тільки в межах округу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

«Міграція виборців не припиняється, такі заяви про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси стали масовими, тому Центральна виборча комісія змушена внести зміни до порядку», - сказала секретар ЦВК Тетяна Лукаш.

Згідно з рішенням ЦВК, орган ведення Державного реєстру виборців може змінити місця голосування виборця на іншу звичайну виборчу дільницю в межах одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься, на підставі відомостей реєстру про його виборчу адресу.

«У разі необхідності органи ведення реєстру можуть перевіряти відомості про виборця шляхом звернення до відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України», - йдеться у рішенні.

Водночас ця норма не стосуватиметься членів окружних та дільничних виборчих комісій, які вимушені змінювати своє місця голосування через необхідність працювати у виборчкомах.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ЦВК затвердила жорсткіші умови для тимчасової зміни виборцем місця голосування без зміни виборчої адреси, у тому числі шляхом введення спеціального посвідчення.

Станом на 12 вересня тенденція до збільшення виборців спостерігалася в одномандатному виборчому окрузі № 221 (Київ, Печерський район), голосувати на якому з початку виборчого процесу висловили бажання 377 виборців (у цьому окрузі балотуються 19 кандидатів, у тому числі депутат Київради Алла Шлапак, колишній член Партії регіонів Василь Горбаль, представник Партії регіонів Олексій Кущ, адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ігор Фомін, представник партії "Україна – Вперед!" Валерій Шевчук, представник комуністів Олександр Кондратьєв та інші).

В окрузі № 222 (Київ, Солом'янський район) висловили бажання голосувати 584 немісцевих виборців. У цьому окрузі балотуються 23 кандидати, у тому числі депутат-«регіонал» Максим Луцький, Рена Назарова («УДАР»), Дмитро Андрієвський (висуванець партії "Батьківщини") та його однофамілець Віктор Андрієвський (самовисуванець).

В окрузі № 212 (Київ, Дарницький район) висловили бажання голосувати 134 нових виборців. У цьому окрузі балотується 39 кандидатів, у тому числі – самовисуванці адвокат Тетяна Монтян, народний депутат Тарас Чорновіл, представник партії "УДАР" Кирило Куликов та представник Партії регіонів Андрій Фурсов.

В одномандатному виборчому окрузі № 95 (Київська область, м. Ірпінь), у якому балотується представник Партії регіонів Петро Мельник, кількість виборців уже збільшилася на 920 осіб.

У зв’язку з цим ЦВК звернулась до Генпрокуратури з проханням розслідувати факт можливих маніпуляцій інститутом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси