ЦВК думає, як покласти край «виборчій міграції»

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, про це В.Шаповал сказав під час зустрічі з делегацією передвиборчої місії тимчасового Комітету ПАРЄ зі спостереження за виборами в Україні 28 жовтня 2012 року.

Метою візиту представницької делегації було, зокрема, ознайомлення з перебігом виборчого процесу, ступенем готовності до виборів, а також обговорення змісту виборчого законодавства.

Аналізуючи перебіг виборчого процесу, гострою проблемою голова ЦВК назвав тенденцію до зміни виборцями місця голосування з одного округу на інший: «Цей нездоровий феномен масової міграції набув найбільш виразного поширення у кількох виборчих округах. Явище носить явно маніпулятивний характер». «Але ми вже найближчим часом обов’язково знайдемо спосіб мінімізувати таку негативну практику», - запевнив В.Шаповал.

Він побажав іноземним гостям тільки гарних вражень від українських парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня тенденція до збільшення виборців спостерігалася в одномандатному виборчому окрузі № 221 (Київ, Печерський район), голосувати на якому з початку виборчого процесу висловили бажання 377 виборців (у цьому окрузі балотуються 19 кандидатів, у тому числі депутат Київради Алла Шлапак, колишній член Партії регіонів Василь Горбаль, представник Партії регіонів Олексій Кущ, адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ігор Фомін, представник партії "Україна – Вперед!" Валерій Шевчук, представник комуністів Олександр Кондратьєв та інші).

В окрузі № 222 (Київ, Солом'янський район) висловили бажання голосувати 584 немісцевих виборців. У цьому окрузі балотуються 23 кандидати, у тому числі депутат-«регіонал» Максим Луцький, Рена Назарова («УДАР»), Дмитро Андрієвський (висуванець партії "Батьківщини") та його однофамілець Віктор Андрієвський (самовисуванець).

В окрузі № 212 (Київ, Дарницький район) висловили бажання голосувати 134 нових виборців. У цьому окрузі балотується 39 кандидатів, у тому числі – самовисуванці адвокат Тетяна Монтян, народний депутат Тарас Чорновіл, представник партії "УДАР" Кирило Куликов та представник Партії регіонів Андрій Фурсов.

В одномандатному виборчому окрузі № 95 (Київська область, м. Ірпінь), у якому балотується представник Партії регіонів Петро Мельник, кількість виборців уже збільшилася на 920 осіб.

У зв’язку з цим ЦВК звернулась до Генпрокуратури з проханням розслідувати факт можливих маніпуляцій інститутом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

13 вересня ЦВК затвердила жорсткіші умови для тимчасової зміни виборцем місця голосування без зміни виборчої адреси, у тому числі шляхом введення спеціального посвідчення.