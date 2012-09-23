Шевченко бідкається, що політика - нелегка справа, але кидати її не збирається

Кандидат в народні депутати від партії «Україна - Вперед!» Андрій Шевченко запевняє, що не припинить займатися політикою навіть в разі непроходження його політичної сили до наступного складу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу».

«Якщо таке не станеться, то я, безперечно, буду продовжувати далі розвивати наші ідеї, нашу партію. Тому політична кар’єра на цьому в жодному разі не завершиться», - сказав А.Шевченко.

А.Шевченко зізнався, що наразі йому нелегко, оскільки доводиться багато їздити регіонами та спілкуватися з людьми. «Але я витримую, мені подобається», - сказав він.