Хорошковський каже, що ЄС розбереться із тими, хто не дає українцям віз

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом.

“Сьогодні українська влада надає всю абсолютно інформацію про несправедливе ставлення різних країн ЄС до наших громадян щодо отримання віз. Ця інформація вся узагальнюється, і сьогодні навіть доходить до того, що будуть готуватися певні претензії з боку Єврокомісії до цих країн”, - сказав В.Хорошковський.

Він зазначив, що Єврокомісія може ініціювати певні санкції до країн, які несправедливо ставляться до українців, в тому числі звертатися до Європейського суду.

“Для нас це було важливо почути, тому що ми хочемо справедливого ставлення до наших громадян, і завдання уряду постійно тримати руку на пульсі в цьому питанні”, - зазначив український перший віце-прем'єр.