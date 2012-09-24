Експерти назвали країни, які неохоче видають візи українцям

Італія, Чеська Республіка та Велика Британія є найбільш проблемними країнами щодо видачі віз українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції у Києві керівник Громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко, посилаючись на результати незалежного моніторингу візової практики країн ЄС та Шенгену.

За словами І.Сушко, експерти згрупували консульські служби країн ЄС в чотири умовні групи.

«Згідно моніторингу, «дружньою» є консульська практика Угорщини, Польщі, Словаччини та Естонії; «нейтральною» - Латвії, Литви, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Австрії, Португалії, Данії; «контрастною» є візова практика таких країн як Німеччина, Франція, Бельгія, Фінляндія, Греція, Словенія, Нідерланди і «проблемною» є візова практика Італії, Чеської Республіки і Великої Британії», - сказала І.Сушко.

Вона зазначила, що практика консульства Італії викликає стурбованість, оскільки сукупність часу і зусиль, необхідних для отримання італійської візи, є найвищою.

Також експерти висловили стурбованість з приводу політики Великої Британії. За словами І.Сушко, ця держава «уникає системних кроків у напрямку спрощення візових вимог і проводить найбільш закриту і непрозору візову політику серед країн-членів ЄС».

Експерти також визначили «Лідерів прогресу» та «Лідерів занепокоєння». За словами І.Сушко, останнім часом найпозитивніший рух в бік більш дружніх стандартів консульської практики продемонстрували консульські служби Іспанії та Греції.

«Внаслідок позитивних змін з нижньої частини рейтингу ці країни перемістилися до «нейтральних» та «контрастних» консульських служб і мають потенціал переходу до категорії «дружніх». Зокрема, експерти відзначили значне збільшення кількості видачі віз консульством Іспанії, а також різке скорочення рівня відмов у консульствах Греції», - сказала І.Сушко.

Серед «лідерів занепокоєння» є, зокрема, Чеська Республіка, яка проводить візову практику, нетипову для країн Центрально-Східної Європи: насамперед, це стосується неприродно низької частки віз із тривалим терміном дії, відносно високим рівнем відмов.

За словами І.Сушко, активісти ініціативи «Європа без бар'єрів» опитали 1 тис. 380 респондентів у Києві та 900 - в інших містах України, які подавали документи на отримання віз у 23 консульські служби держав-членів ЄС.

У свою чергу провідний експерт ГІ «Європа без бар'єрів» Олександр Сушко зазначив, що, згідно з результатами дослідження, кількість виданих українцям як багаторазових, так і довго- (середньо-) середньострокових віз з року в рік повільно зростає. Так, цього року вперше кількість віз категорії 365+ (тобто переважно з терміном дії 2, 3 чи 5 років) вийшла за межі статистичної похибки і нині дорівнює 3,7% (влітку 2011 р. - 0,4%).

І.Сушко зауважила, що при співставленні кількості багаторазових та довгострокових віз виявилося, що близько чверті багаторазових віз мають короткий термін дії (до трьох місяців), що суттєво знижує об'єктивну вартість таких віз для заявників і суперечить статті Візового кодексу ЄС, згідно з якою багаторазові візи видаються на «термін дії від шести місяців до півроку».

Найменшу кількість багаторазових віз (12,5%) експерти «Європи без бар'єрів» зафіксували при дослідженні візової практики Італії, що очевидно не відповідає рівню інтенсивності поїздок громадян України до цієї країни. Крім того, за даними дослідження, довгострокові візи терміном дії понад 6 місяців найрідше видають консульства Данії, Греції, Фінляндії, Іспанії та Словенії.