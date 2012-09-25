ВРЮ рекомендує ВР звільнити Пилипчука з посади голови Верховного суду
16:09, 25 вересня 2012Політика
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Вища рада юстиції рекомендує Верховній Раді України звільнити Петра Пилипчука з посади судді Верховного Суду України та голови ВСУ.
Петро Пилипчук хоче на пенсію
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним поданням до ВР сьогодні на своєму засіданні звернулись члени ВРЮ. Своїм рішенням ВРЮ рекомендує ВР звільнити П.Пилипчука з посади судді ВСУ згідно з його заявою про відставку. Оскільки головою ВСУ може бути тільки суддя ВСУ, то відповідно, у разі ухвалення рішення Верховною Радою, П.Пилипчука буде звільнено і з посади голови ВСУ.
повідомляв УНІАН, 19 вересня стало відомо, що голова Верховного Суду України П.Пилипчук написав заяву про відставку у зв’язку з досягненням пенсійного віку.
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