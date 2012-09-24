ПР хоче забрати в суддів право самим обирати голову Верховного суду

Відповідний проект закону «Про внесення зміни до статті 39 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зареєстрований у парламенті народним депутатом з фракції Партії регіонів Олегом Царьовим.

Законопроект встановлює, що пріоритетне право обрання на посаду голови Верховного Суду України має особа, що працювала на посаді голови Вищого спеціалізованого суду України не менше одного року або на посаді секретаря судової палати Верховного Суду України не менше шести місяців.

В пояснювальній записці автор законопроекту вказав, що відповідно до статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. На голову Верховного Суду України покладено важливі функцій, від ефективного виконання яких залежить рівень організації роботи Верховного Суду України, його апарату та Пленуму Верховного Суду України.

“Зазначене обумовлює необхідність встановлення кваліфікаційних вимог, що дають під час обрання голови Верховного Суду України перевагу особі, яка володіє певним досвідом, що в свою чергу має забезпечити ефективність роботи керівника найвищого судового органу. Безумовною перевагою є наявність відповідного досвіду по виконанню організаційно-розпорядчих функцій у судовий системі на посадах найвищого рівня. Такими посадами є посада голови Вищого спеціалізованого суду України та посада заступника голови Верховного Суду України - секретаря судової палати Верховного Суду України”, - вказує О.Царьов.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня стало відомо, що голова Верховного Суду України Петро Пилипчук написав заяву про відставку у зв’язку з досягненням пенсійного віку. Заява буде розглянута на засіданні Вищої ради юстиції 25 вересня о 14.00.

При цьому Вищий спеціалізований суд нині очолює Леонід Фесенко, який в разі ухвалення цього законопроекту може очолити Верховний Суд України. Л.Фесенко був призначений на цю посаду в жовтні 2010 року Вищою радою юстиції. До того він був народним депутатом від Партії регіонів.