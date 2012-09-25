Кузьмін заявляє, що США заважають йому розслідувати справу Щербаня

Про це він сказав в інтерв'ю РІА «Новости».

«Американська сторона посилено робить все для того, щоб ми цю справу не завершили. У всякому разі, на всі наші звернення до американців, щоб нам дали можливість допитати Лазаренка і Мельниченка, ми не одержали ніякої відповіді: ані «так», ані «ні»», - заявив Р.Кузьмін. За його словами, екс-прем'єр Павло Лазаренко готовий дати свідчення, але «американці, як і раніше, вдають, що нічого не відбувається».