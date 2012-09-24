Лазаренко нарешті відповів на звинувачення Мельниченка у причетності до вбивства

Екс-прем‘єр-міністр України Павло Лазаренко відкидає звинувачення колишнього майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка у начебто його причетності до замовного вбивства народного депутата Євгена Щербаня, і заявляє, що у 2000 році звинувачення на його адресу було сфальсифіковане.

Про це йдеться в заяві П.Лазаренка, переданій УНІАН його захисником Мариною Долгополою.

«Заява колишнього охоронця Президента Кучми М.Мельниченка про начебто причетність екс-прем‘єр-міністра України П.Лазаренка до замовного вбивства народного депутата Є.Щербаня, зроблена ним 14 вересня 2012 року після дачі так званих показів у Міністерстві юстиції США, є ще одним проявом використання чорного PR проти мене», - йдеться в заяві.

«Ляльководи з Генеральної прокуратури України, не маючи жодних фактів, які б доводили хоча б теоретичну причетність П.Лазаренка до цього злочину, нині намагаються використати фрагменти записів М.Мельниченка з кабінету Л.Кучми як доконаний факт, що, начебто, може свідчити про мою винуватість», - наголошує екс-прем’єр.

Однак, наголошує П.Лазаренко, «М.Мельниченко, не був та не міг бути свідком убивства Є.Щербаня. Усе, що йому відомо, - це розмови у кабінеті колишнього Президента України. Причому, з тих розмов, що уже були оприлюднені в засобах масової інформації, скоріше можна зробити висновок про фальсифікацію колишнім генеральним прокурором України Михайлом Потебеньком та його заступником Миколою Обіходом кримінальної справи проти мене».

П.Лазаренко не виключає, що «у кабінеті Л.Кучми в тому чи іншому контексті називалися прізвища Лазаренка, Кириченка чи інших осіб, на яких намагалися списати вбивство Є.Щербаня. Однак, оприлюднена М.Потебеньком та М.Обіходом версія звинувачень на мою адресу у резонансних злочинах, спростовується тими ж записами майора М.Мельниченка. Адже, саме 30 травня 2000 року під час згаданої М.Мельниченком у його заяві розмови М.Потебенька з Л.Кучмою, колишній генеральний прокурор України просив у Президента держави дозволу на фальсифікацію звинувачення відносно мене в організації вбивства Є.Щербаня та проведення на українських телеканалах відповідної PR-кампанії за участю заступника генерального прокурора М.Обіхода. Цей факт оприлюднило свого часу Інтернет-видання «5 елемент». Як випливає зі слів М.Потебенька, зафіксованих М.Мельниченком, ця кампанія проводилася з однією метою – напередодні приїзду в Україну Президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона потрібно було зробити все для того, аби влада США пішла на поступки Генеральній прокуратурі України у її намірі будь-якою ціною нейтралізувати П.Лазаренка».

За словами П.Лазаренка, він розуміє, що «заява колишнього охоронця Президента з приводу обговорення у кабінеті Л.Кучми обставин убивства Є.Щербаня з‘явилася не з його власної ініціативи. Однак, якщо у М.Мельниченка є офіцерська честь та гідність, то він зобов‘язаний надати не тільки ті фрагменти записів, де М.Потебенько та Л.Кучма формують версію причетності П.Лазаренка до резонансних злочинів, а й ті, де прямо йдеться про мету фабрикування цих кримінальних справ. Адже згаданий фрагмент розмови у кабінеті колишнього Президент Л.Кучми чітко доводить, що всі кримінальні справи проти мене були сфальсифіковані з метою моєї цілковитої політичної дискредитації».

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня М.Мельниченко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко у 1996 році організував вбивство народного депутата і бізнесмена Є.Щербаня, а екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд виніс вирок у кримінальній справі, яка містила більше 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 чоловік. Троє з них дістали довічне ув’язнення. Інші були засуджені на строк від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

Екс-прем'єр П.Лазаренко проходив у справі як замовник убивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишній прем'єр-міністр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США відносно П.Лазаренка.

15 вересня 2012 року, після заяви М.Мельниченка, що той готовий свідчити у справі про вбивство Є.Щербаня, Р.Кузьмін озвучив прохання до влади США дати можливість Генпрокуратурі допитати П.Лазаренка та М.Мельниченка у справі Ю.Тимошенко.

Р.Кузьмін нагадав, що Генпрокуратура має намір пред'явити Ю.Тимошенко нові звинувачення. За його словами, частина матеріалів, необхідних Генпрокуратурі, перебувають у влади Сполучених Штатів Америки.