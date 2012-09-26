У ПР прогнозують, що фракція підтримає відкликання закону про наклеп

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Тим часом, за його словами, «на сьогодні ця проблема (йдеться про наклеп - УНІАН) існує, і її дійсно треба вирішувати». «Більшою мірою цей законопроект стосується не журналістів, а громадян України», - додав він.

«Це треба вирішувати, але не так - нашвидкоруч», - сказав В.Забарський, додавши, що «все ж є необхідність зараз, до закінчення виборів, відкликати цей законопроект».

В.Забарський вважає, що вже наступний склад Верховної Ради має врегулювати цю проблему, але законопроект на цю тему «безумовно, має пройти широке обговорення».

Депутат сказав, що поки рішення фракції Партії регіонів щодо відкликання законопроекту про наклеп немає, «оскільки всі депутати на виборчих округах, але, я вважаю, що фракція Партії регіонів підтримає рішення про скасування голосування».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент прийняв у першому читанні проект закону, яким передбачається ввести кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону було внесено народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістського співтовариства.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Того самого дня у Нью-Йорку Президент України Віктор Янукович назвав помилкою автора внесення на розгляд парламенту законопроекту про введення кримінальної відповідальності за наклеп. За словами В.Януковича, автор законопроекту, почувши думку Президента, своїх однопартійців, ухвалив рішення відкликати закон.