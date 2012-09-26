Журавський не зможе так просто відкликати свій «закон про наклеп»

Як роз'яснює ЛігаЗакон, згідно ст.104 Регламенту ВР, депутат не має права відкликати проект після включення такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради. І тільки до його прийняття в першому читанні проект може бути відкликаний за рішенням Ради і знятий з розгляду. В іншому випадку, це можливо тільки через прийняття постанови ВР про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття проекту в першому читанні.

Як повідомлялося, вчора Журавський заявив, що вирішив відкликати свій законопроект «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)».

«Зваживши всі обставини і виходячи з державних інтересів, я прийняв рішення відкликати свій законопроект. Я розумію, що напередодні виборів до Верховної Ради будь-яка ініціатива буде сприйматися як мінімум з побоюванням і недовірою », - заявив В. Журавський.