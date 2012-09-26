ЦВК визнала, що ударівця незаконно виволокли в наручниках із засідання ОВК

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за результатом розгляду скарги партії "УДАР".

"Визнати порушенням закону дії голови ОВК М.Мосійчука та вказати на необхідність дотримання вимог виборчого законодавства", - йдеться у рішенні ЦВК.

Представник партії "УДАР" в ЦВК Валерій Карпунцов повідомив, що в ніч на 21 вересня голова ОВК № 223 М.Мосійчук "відкрив приміщення комісії, провів до нього сторонніх осіб та почав складати подання щодо кандидатур у склад дільничних комісій". При цьому проведення жеребкування було нібито призначено на 8.30 ранку, але про це засідання повідомили не всіх членів ОВК і почали проведення жеребкування за відсутності кворуму.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня під час проведення жеребкування з формування дільничних комісій у окрузі № 223 спочатку, нібито за перешкоджання роботі комісії, був затриманий представник партії «УДАР» в цьому окрузі Костянтин Шалота.

"Правоохоронці надягнули наручники та повезли в Шевченківське РУ МВС України в м. Києві уповноважену особу партії, усунувши таким чином із приміщення ОВК. По дорозі до райуправління міліція передумала та повезла представника партії назад до окружної виборчої комісії, де зараз складає протокол про вилучення у нього документів", - повідомляла прес-служба "УДАРу".

Партія "УДАР" закликала правоохоронні органи забезпечувати дотримання закону усіма суб’єктами виборчого процесу, а не сприяти його порушникам на догоду окремим політичним силам, а Центральну виборчу комісію - забезпечити приведення у відповідність до закону про вибори народних депутатів України діяльності окружних виборчих комісій.