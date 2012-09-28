Тюремники кажуть, що соратники Тимошенко хотіли провести нараду у її палаті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС, додавши, що А.Яценюк, О.Турчинов та Г.Немиря вже залишили лікарню.

Зокрема, за даними ДПтС, представники опозиції намагалися пошкодити двері, завдаючи ударів по ним руками та ногами. На прохання співробітників пенітенціарної служби та медичного персоналу ЦКЛ не порушувати спокій у лікарні, вони не реагували.

Засуджена Ю.Тимошенко у свою чергу відмовлялась перебувати у палаті і заявляла про свої наміри постійно перебувати у коридорі, зазначили в пенітенціарній службі.

Крім того, засуджена також погрожувала співробітникам ДПтС у разі, якщо їй не дозволять провести партійну нараду у лікарні, відмовитися від усіх реабілітаційних процедур та виконання рекомендацій німецьких лікарів, йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим ДПтС України «вважає за необхідне проінформувати суспільство про дані провокації, аби уникнути чергових неправдивих заяв на нашу адресу від народних депутатів БЮТ».

Як нагадали в пенітенціарній службі, що сьогодні керівництвом Качанівської виправної колонії Харківської області (№54) не було надано дозвіл А.Яценюку, О.Турчинову та Г.Немирі на побачення з Ю.Тимошенко. Самій Ю.Тимошенко було роз'яснено причини такої відмови з посиланням на вимоги нормативної бази.

Зокрема, згідно з роз’ясненням ДПтС, на підставі діючої нормативно-правової бази, надання побачень із засудженими, які проходять курс лікування в стаціонарних умовах, на період лікування призупиняється. Право на спілкування із засудженими мають лише адвокати та медичний персонал.

Крім того, як вказує ДПтС, відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки "Шаріте", значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітаційному процесі.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр на знак протесту проти недопуску до неї соратників лягла на підлогу перед своєю палатою.

«На знак протесту з тою ситуацією, яка відбувається зараз, Юлія Володимирівна на сьогоднішній день лежить на підлозі перед входом в її палату і відмовляється вчиняти будь-які дії до тих пір, поки не будуть виконані її законні вимоги щодо допуску до неї на короткострокове побачення тих людей, про яких вона говорила. Підлога бетонна», - підкреслив С.Власенко.

Він наголосив, що Ю.Тимошенко збирається лежати на підлозі доти, доки до неї не допустять О.Турчинова, А.Яценюка і Г.Немирю.