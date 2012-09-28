Власенко: Тимошенко на знак протесту лежить на підлозі перед своєю палатою

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам поблизу харківської лікарні повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«На знак протесту з тою ситуацією, яка відбувається зараз, Юлія Володимирівна на сьогоднішній день лежить на підлозі перед входом в її палату і відмовляється вчиняти будь-які дії до тих пір, поки не будуть виконані її законні вимоги щодо допуску до неї на короткострокове побачення тих людей, про яких вона говорила. Підлога бетонна», - підкреслив С.Власенко.

Він наголосив, що Ю.Тимошенко збирається лежати на підлозі доти, доки до неї не допустять лідерів Об’єднаної позиції Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка і Григорія Немирю.

С.Власенко зазначив, що лідери опозиції тільки від’їхали від лікарні, але не покинули Харків.

Захисник наголосив, що Ю.Тимошенко буде використовувати всі можливі заходи для того, щоб добитися своє право на короткострокове побачення.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Качанівської колонії відмовило Ю.Тимошенко у зустрічі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

За даними ДПтС, Ю.Тимошенко звернулась до керівництва колонії з проханням про надання їй 28 вересня побачення з соратниками.

«Дозвіл на таке побачення керівництвом установи надано не було, про що було проінформовано саму Ю.Тимошенко з роз’ясненням причин та посиланням на нормативну базу», - повідомили в пенітенціарній службі.