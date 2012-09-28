Кличко: УДАР вимагає від ВР, щоб закон про наклеп скасували наступного тижня

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у місті Ананіїв на Одещині.

За словами політика, цей закон є наступом на свободу слова і дає можливість владі тиснути на журналістів, заводячи на них під надуманими приводами кримінальні справи. «Бо складається ситуація, коли ми можемо говорити про владу або добре, або дуже добре», – сказав Кличко.

«Я переконаний, що цей парламент має зробити все можливе, аби про цей законопроект забули як про ганебну помилку недолугої влади. Якщо ж цього не трапиться, я переконаний, що одним з найперших рішень новообраної ВР стане відміна цього ганебного закону», – наголосив Кличко.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що Кличко сам може стати жертвою наклепу, політик зазначив: «За нормального функціонування законодавства я зможу захистити себе в суді, але я проти кримінальноі відповідальності журналістів». Він переконаний, що кримінальна відповідальність журналістів лише посилює тенденції тиску на свободу слова.

Під час спілкування з мешканцями Ананьєва також лунали питання про проблеми зі свободою слова і про те, як їх подолати. «Ми зробимо все можливе, щоб антинародні закони було відмінено вже в нашому скликанні. Ми боремося за те, щоб в Україні були європейські стандарти життя. А в європейських країнах головне – це свобода людини, і свобода висловлювання є невід’ємним правом кожної людини», - сказав лідер партії «УДАР».