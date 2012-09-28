Кличко каже, що ніколи не замовляв кишенькових соцопитувань

«Ми категорично проти «соціологічних війн», проти замовних опитувань, які дискваліфікують соціологію як професію і спотворюють реальні рейтинги довіри людей до політичних сил», – заявив В.Кличко. Він зазначив, що «УДАР» не потребує таких замовних досліджень і ніколи цього не практикував: «Рейтинг нашої політичної сили і так зростає – тому що ми займаємося реальною роботою, а не домальовуємо собі цифри і проценти».

Кличко переконаний, що «соціологічній службі, як і лікарю, треба ставити точний діагноз і заміряти температуру настроїв в суспільстві. Який пацієнт захоче, щоб лікар його обманював?».

Політик зауважує, що варто довіряти опитуванням тих соціологічних служб, які не були задіяні в маніпуляціях, дорожать своєю репутацією, і завжди давали лише об’єктивну інформацію. «Таким службам треба вірити, і всі добре знають, що це за служби», – сказав В.Кличко.

«А компаніям-одноденкам, які використовують рейтинги для того, щоб маніпулювати результатами виборів, ми, як депутати майбутньої ВР, будемо ініціювати закон, який би дозволяв позбавляти ліцензії ті служби, які маніпулюють свідомістю людей», – пообіцяв лідер «УДАРу». Він наголошує, що це є нормальною практикою для країн Європи, де компанії позбавляють ліцензії на роботу, якщо вони роблять систематичні помилки в спектрі процентів рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, днями ЗМІ оприлюднили дослідження однієї із соціологічних фірм, яка стверджувала, що рейтинг «УДАРу» перевищив рейтинг об’єднаної опозиції.

27 вересня директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко заявив, що на сьогодні деякі соціологічні служби навмисно використовують для заниження рейтингу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» та підвищення рейтингу «УДАР», аби розпалити між ними «війну».

«Чи випереджає «УДАР» Об’єднану опозицію - я не впевнений. Але те, що намагаються занизити рейтинг Об’єднаної опозиції, у мене така підозра є», - сказав політолог.

На його думку, це вигідно, в першу чергу, опонентам об’єднаної опозиції.

Мета таких дій, на думку політолога, - заниження рейтингів Об’єднаної опозиції, зіткнення Об’єднаної опозиції та «УДАРу», або спровокувати між ними війну, а також - дискредитація деяких соціологічних служб.