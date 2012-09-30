Соратники Тимошенко відвідають її у вівторок

Про це йдеться у заяві прес-служби партії "Батьківщина".



"Звертаємо увагу на відверто брехливу заяву пенітенціарної служби, яка цинічно вводить громадськість в оману і стверджує, що людям, які тимчасово позбавлені волі, заборонені зустрічі у медичних установах. Підкреслюємо, що така заява є маніпуляцією, оскільки у законодавстві немає обмежень з цього приводу, тому теза про "призупинення побачень" є лише фантазією, навіяною з Банкової", - йдеться у заяві.



"Ми обурені тим, що тривалість побачень в країні тепер визначають тюремники, а не норми законодавства. Для всіх законом встановлено чотири години короткострокових побачень на місяць. Лише для Юлії Тимошенко пенітенціарна служба чомусь, в порядку виключення, встановлює півтори години", - зазначає прес-служба.



