До Тимошенко «у винятковому порядку» пустять Яценюка, Немирю і Турчинова

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України (ДПтС), відповідне рішення прийняло керівництво Качанівської колонії. Побачення триватиме до півтори години.

У відомстві пояснили, що, «зважаючи на грубе порушення ув’язненою Ю.Тимошенко правил та режимного розпорядку ув’язненої особи, ігнорування законних вимог пенітенціарної служби, а також з урахуванням того, що засуджена давно вичерпала ліміт передбачених Кримінально-виконавчим кодексом короткострокових побачень, тривалість зустрічі із вищезазначеними особами обмежена, і триватиме не більше півтори години».

У повідомленні нагадується, що за весь час перебування Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні "Укрзалізниці" їй було надано понад 180 дозволів на проведення зустрічей з різними особами, за винятком захисників та медиків, а саме: з представниками Європейського парламенту, міжнародної спільноти, політичними діячами та окремими громадянами.

«Крім того, інформуємо, що з 1 серпня по 29 вересня ув’язнена Ю.Тимошенко провела 37 побачень із своїми захисниками (із них - 14 зустрічей з адвокатом Сергієм Власенком), 6 зустрічей з німецькими лікарями, і три зустрічі з іншими особами, а саме з екс-президентом Європарламенту Петом Коксом, радником Президента Республіки Польща Тадеушем Мазовецьким та колишнім послом ЄС в Україні Ж.М. Пінту Тейшерою», - зазначається в повідомленні.

ДПтС також нагадує, що надання побачень із засудженими, які проходять курс лікування в стаціонарних умовах, на період лікування призупиняється. Необмежене право на спілкування із засудженими мають лише адвокати та медичний персонал.

Відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки "Шаріте", значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня керівництво Качанівської колонії відмовило Ю.Тимошенко у зустрічі з А.Яценюком, О.Турчиновим та Г.Немирею.

У Державній пенітенціарній службі вказали, що, відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки "Шаріте", значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітаційному процесі.

Захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр на знак протесту проти недопуску до неї соратників лягла на підлогу перед своєю палатою.