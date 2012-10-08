Комуніст пояснив колаборацію з ПР: щоб не об’єдналися з помаранчевими
Член КПУ заявив, що комуністи ніколи не працювали на владу і взагалі вони перебувають у стані "інформаційної війни".
Про це сказав народний депутат від Компартії України Олександр Голуб.
«Буває тільки ситуативна більшість. Ми спостерігали не раз, коли Партія регіонів протягує через голосування антинародні реформи, використовуючи голоси „помаранчевих“. І нагадаю, що комуністи з усіх принципових питань, що зачіпають інтереси народу, голосували завжди проти позиції і законопроектів Партії регіонів. Усім тим, хто сьогодні роздуває фальшиву тему про те, що, нібито, „комуністи співпрацюють з владою“, я б радив тільки одне: загляньте на сайт Ради, подивіться результати голосування з принципових питань, і не ганьбіть, висмоктуючи з пальця фальшивки і провокаційні заяви», — заявив Голуб в коментарі «Главкому».
Він зазначив, що сьогодні «всім вже видно і зрозуміло», що «влада веде активну інформаційну війну проти комуністів, поки — на регіональному рівні, але думаю, що через тиждень це буде і на національному рівні».
«А якщо повернуться до старих угод КПУ і ПР, то потрібно розуміти два принципових моменти. По-перше, це було питання тактики: ця угоду запобігла угоді між ПР і помаранчевими», — заявив Голуб.
За його словами, сьогодні відверто протилежними залишаються підходи комуністів і регіоналів «в політичній та економічній моделі країни, в питаннях катастрофічної для України співпраці з МВФ і СОТ, безперспективного та ірраціонального прагнення партії влади в ЄС, ігнорування важливих інтеграційних процесів на пострадянському просторі, дефашизація гуманітарної сфери всередині держави, забезпечення рівних мовних і культурних прав для всіх громадян країни, незалежно від їхньої національності».
«То про які тоді спільні політичні союзи з ними сьогодні може йти мова?», — зазначив комуніст.