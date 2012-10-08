Комуніст пояснив колаборацію з ПР: щоб не об’єдналися з помаранчевими

Про це сказав народний депутат від Компартії України Олександр Голуб.

«Буває тільки ситуативна більшість. Ми спостерігали не раз, коли Партія регіонів протягує через голосування антинародні реформи, використовуючи голоси „помаранчевих“. І нагадаю, що комуністи з усіх принципових питань, що зачіпають інтереси народу, голосували завжди проти позиції і законопроектів Партії регіонів. Усім тим, хто сьогодні роздуває фальшиву тему про те, що, нібито, „комуністи співпрацюють з владою“, я б радив тільки одне: загляньте на сайт Ради, подивіться результати голосування з принципових питань, і не ганьбіть, висмоктуючи з пальця фальшивки і провокаційні заяви», — заявив Голуб в коментарі «Главкому».

Він зазначив, що сьогодні «всім вже видно і зрозуміло», що «влада веде активну інформаційну війну проти комуністів, поки — на регіональному рівні, але думаю, що через тиждень це буде і на національному рівні».

«А якщо повернуться до старих угод КПУ і ПР, то потрібно розуміти два принципових моменти. По-перше, це було питання тактики: ця угоду запобігла угоді між ПР і помаранчевими», — заявив Голуб.

За його словами, сьогодні відверто протилежними залишаються підходи комуністів і регіоналів «в політичній та економічній моделі країни, в питаннях катастрофічної для України співпраці з МВФ і СОТ, безперспективного та ірраціонального прагнення партії влади в ЄС, ігнорування важливих інтеграційних процесів на пострадянському просторі, дефашизація гуманітарної сфери всередині держави, забезпечення рівних мовних і культурних прав для всіх громадян країни, незалежно від їхньої національності».

«То про які тоді спільні політичні союзи з ними сьогодні може йти мова?», — зазначив комуніст.