Хто голосував за мовний законопроект

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема «за» проголосували 190 з 194 депутатів фракції Партії регіонів. Утримався регіонал Анатолій Коржев, а депутати Сергій Харовський, Сергій Головатий та Сергій Василенко значаться як такі, що відсутні. В повному складі проголосували 25 депутатів фракції КПУ та 19 з 20 депутатів фракції Народної партії. Не голосував депутат з Народної партії Микола Рудченко. Ухвалити цей закон також допомогли два члени групи «Реформи заради майбутнього» Валерій Гацько та Євген Константинов, 10 позафракційних. Зокрема Олександр Буряк, Богдан Губський, Ігор Воротнюк, Адам Мартинюк, Сергій Осика, Валерій Писаренко, Олег Черпіцький, Валерій Шаманов, Олег Маліч. При цьому на сайті значиться, що також проголосувала картка Миколи Томенка.

За ухвалення цього рішення свій голос також віддав один депутат від фракції НУ-НС Ігор Палиця. Жоден депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» не проголосував за цей закон.

Всього проголосувало 248 з 364 народних депутатів.

У свою чергу Ігор Палиця заявив, що не брав участі у голосуванні за проект Закону України "Про засади державної мовної політики" у зв`язку з його перебуванням за кордоном.

Як повідомляє прес-служба ВР, на цьому наголошується у відповідній заяві депутата, переданій до Апарату Верховної Ради України.