Третина виборців чути не чула про жодного зі своїх мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені сьогодні на прес-конференції дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними опитування, серед тих, хто збирається йти на вибори, наприкінці вересня знали усіх кандидатів на окрузі 6%, багатьох - 13%, кількох головних - 31%, лише одного, за якого голосуватимуть, - 11%, не знають нікого - 34%.

Більшість виборців (61%) голосують за певну партію тому, що вона їм подобається, проте 23% голосують за певну партію для того, щоб до влади не пройшли політики протилежного політичного табору. Найбільше таких прихильників серед ОО «Батьківщина» - 35%.

Ті, хто хотів би на цих виборах підтримати партію з «помарачевого» табору, найбільше схильні віддати голос за ОО «Батьківщина» (53%), частина - за «УДАР» (14%) та ВО «Свобода» (9%). 14% не визначилися, яка саме партія відповідає «помаранчевому кольору».

Для тих виборців, які хочуть підтримати партію з «біло-блакитного» табору, за Партію регіонів готові проголосувати 77%, за КПУ - 8%, не визначилися - 10%.

Серед тих, хто хотів би підтримати партію, яка не належить ні до «помаранчевих», ні до «біло-блакитних», лідерство має партія «УДАР» - за неї схильні проголосувати 33%, 22% - за КПУ, 6% - за ОО «Батьківщина», 2% - за Партію регіонів і ще 19% не визначилися.

Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня цього року. В 111 населених пунктах опитано 2 тис. 43 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.