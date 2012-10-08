Третина виборців чути не чула про жодного зі своїх мажоритарників
Третина виборців не знає жодного із кандидатів на своєму виборчому окрузі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені сьогодні на прес-конференції дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
За даними опитування, серед тих, хто збирається йти на вибори, наприкінці вересня знали усіх кандидатів на окрузі 6%, багатьох - 13%, кількох головних - 31%, лише одного, за якого голосуватимуть, - 11%, не знають нікого - 34%.
Більшість виборців (61%) голосують за певну партію тому, що вона їм подобається, проте 23% голосують за певну партію для того, щоб до влади не пройшли політики протилежного політичного табору. Найбільше таких прихильників серед ОО «Батьківщина» - 35%.
Ті, хто хотів би на цих виборах підтримати партію з «помарачевого» табору, найбільше схильні віддати голос за ОО «Батьківщина» (53%), частина - за «УДАР» (14%) та ВО «Свобода» (9%). 14% не визначилися, яка саме партія відповідає «помаранчевому кольору».
Для тих виборців, які хочуть підтримати партію з «біло-блакитного» табору, за Партію регіонів готові проголосувати 77%, за КПУ - 8%, не визначилися - 10%.
Серед тих, хто хотів би підтримати партію, яка не належить ні до «помаранчевих», ні до «біло-блакитних», лідерство має партія «УДАР» - за неї схильні проголосувати 33%, 22% - за КПУ, 6% - за ОО «Батьківщина», 2% - за Партію регіонів і ще 19% не визначилися.
Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня цього року. В 111 населених пунктах опитано 2 тис. 43 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.