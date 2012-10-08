Кількість партій, що проходять у парламент, зросла до п’яти (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені сьогодні на прес-конференції дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, Партія регіонів набрала б 23,3% голосів виборців, партія «УДАР» Віталія Кличка - 16%, ВО «Батьківщина» - 15,1%, КПУ - 10,1%. Вперше з часу попередніх опитувань досягло межі виборчого бар'єру Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 5,1%.

Партія Наталії Королівської «Україна - Вперед!» набрала б 2,1% голосів, «Наша Україна» - 1,3%.

За даними дослідження, «Батьківщина» найбільше підтримують в Західному (25%) та Центральному (20%) регіонах і значно менше на Півдні (7%) та Сході (4%). Партію «УДАР» у Західному регіоні підтримує 24% виборців, у Центральному - 18%, у Південному 12% і у Східному регіоні - 7%.

Партія регіонів має найбільшу підтримку на Півдні (41%) та Сході (36%), у Центрі її підтримують 15%, на Заході - 7%.

КПУ у Центральному регіоні набрала б 7,5%, на Півдні - 15%, на Сході - 19%, на Заході - 2%.

За ВО «Свобода» на Заході проголосували б 12,2%, Центрі - 5%, Півдні - 1,3%, Сході - 0,6%.

У парламентських виборах готовність взяти участь висловили 77% українців: 57% - «обов’язково» і ще 21% - «скоріше за все».

Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня цього року. В 111 населених пунктах було опитано 2 тис. 43 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.